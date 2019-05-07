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#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне Дня Победы белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социальных сетях стартовал интернет-челлендж.
Необходимо разместить фотографию близкого человека – ветерана и рассказать о нем под официальным хэштэгом #Беларусьпомнит.
Наталья Андрушкевич, заместитель заведующего центра информационных и социальных технологиий ЦК ОО «БРСМ»:
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#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков
Новости Беларуси. Накануне Дня Победы белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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