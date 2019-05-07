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#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

08.05.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социальных сетях стартовал интернет-челлендж.

Необходимо разместить фотографию близкого человека – ветерана и рассказать о нем под официальным хэштэгом #Беларусьпомнит.

#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

Наталья Андрушкевич, заместитель заведующего центра информационных и социальных технологиий ЦК ОО «БРСМ»:
Челлендж наш стартовал около трех недель назад, и за это время уже более 2300 публикаций было сделано в социальных сетях Instagram и «Вконтакте». Можно сказать, что достаточно популярный челлендж. Надеемся, что ребята подключатся еще больше, и все вокруг узнают о героях войны.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Дня Победы белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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