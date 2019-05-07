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«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной

08.05.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко накануне 9 Мая рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Не прошла стороной Великая Отечественная и нашу семью. Оба деда – Ярощик Александр Яковлевич и Корниенко Георгий Устинович – прошли всю войну. Освобождали города.

Несомненно, за каждой такой фотографией – история семьи, история поколений, история страны. История, которую Беларусь помнит. А память – это то, что нас объединяет и делает еще сильнее.

#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной
 
 
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко накануне 9 Мая рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне,...
 
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