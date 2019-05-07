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«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко накануне 9 Мая рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Несомненно, за каждой такой фотографией – история семьи, история поколений, история страны. История, которую Беларусь помнит. А память – это то, что нас объединяет и делает еще сильнее.
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«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко накануне 9 Мая рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне,...
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