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«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

08.05.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Линии Сталина показали эпизод заключительного сражения Великой Отечественной – битву за Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

На импровизированном поле боя около 200 реконструкторов из разных стран – Беларуси, России, Чехии, Украины. Задействовали в операции и уникальную технику. Некоторых боевых единиц вообще больше нет в мире.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Виктория Ходосок, СТВ:
Это эпизод заключительной операции Великой Отечественной войны – Берлинская наступательная. Всё выглядит очень натурально. Ведь над театрализованным представлением работали сценаристы, реконструкторы, пиротехники, сапёры.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

В Книгу рекордов Гинесса Берлинская наступательная операция вошла как самое крупное сражение в истории. Её участники около 3,5 миллиона человек с обеих сторон. Спустя 74 года борьбу за нашу победу разыгрывают реконструкторы – участники исторических клубов из разных стран.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Героизм советских солдат, большие потери и вынужденное отступление немцев. И хоть на этом поле боя война понарошку, от выстрелов и взрывов захватывает дух.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Ольга Шеремет:
Бой до мурашек, на самом деле. Очень интересно. Тебе понравилось? Да. Ребёночек боялся, вздрагивал, говорит: «Я боюсь». Я говорю: «Чтобы вы знали, наш дедушка воевал, он прошёл весь фронт. Он был связист». Поэтому мы из первых уст знаем, что это такое.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Елена Климова:
Мы из Владимира, из России приехали поглядеть. Конечно, впечатления очень большие. Просто невозможные. 

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Эту историю хочет сохранить для себя каждый. Многие снимают реконструкцию на камеру телефона. Сегодняшнее поколение помнит и бережно хранит память о том, что было. Долг каждого внука и правнука Победы быть благодарным за мирное небо.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Ольга Бирилова:
Нам очень понравилось. Когда наши ворвались, прям кураж. Удовольствие от того, что всё завершилось. Мы победили.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Екатерина Моисеенко:
Для меня было сегодня трогательно. Я приехала с Мозыря. Очень приятно увидеть такое представление. Просто тронуло душу.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Каждое действие расписано до мельчайших подробностей: как и где должен упасть боец, на какой секунде произойдёт взрыв, как должна двигаться техника. Всё для того, чтобы каждый зрителей смог прочувствовать тяготы войны.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Я всегда за час организовываю, всем объясняю сценарий. Разбиваю на группы. Здесь достаточно просто, так как есть имитационные поля, есть маршруты движения техники, есть безопасные места. В районе этих безопасных мест в принципе организовываются сценарии для реконструкторов. Им поясняется задача, а они уже пытаются изобразить.

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Немецкие позиции захвачены. В небе гремят победные залпы и мы поднимаем долгожданное знамя Победы. Развязку боя встречают аплодисментами и некоторые даже не сдерживают слёз, слишком больно вспоминать, как это было.
 
 
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Новости Беларуси. На Линии Сталина показали эпизод заключительного сражения Великой Отечественной – битву за Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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