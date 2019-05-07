|
«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Линии Сталина показали эпизод заключительного сражения Великой Отечественной – битву за Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На импровизированном поле боя около 200 реконструкторов из разных стран – Беларуси, России, Чехии, Украины. Задействовали в операции и уникальную технику. Некоторых боевых единиц вообще больше нет в мире.
Виктория Ходосок, СТВ:
В Книгу рекордов Гинесса Берлинская наступательная операция вошла как самое крупное сражение в истории. Её участники –около 3,5 миллиона человек с обеих сторон. Спустя 74 года борьбу за нашу победу разыгрывают реконструкторы – участники исторических клубов из разных стран.
Героизм советских солдат, большие потери и вынужденное отступление немцев. И хоть на этом поле боя война понарошку, от выстрелов и взрывов захватывает дух.
Ольга Шеремет:
Елена Климова:
Эту историю хочет сохранить для себя каждый. Многие снимают реконструкцию на камеру телефона. Сегодняшнее поколение помнит и бережно хранит память о том, что было. Долг каждого внука и правнука Победы быть благодарным за мирное небо.
Ольга Бирилова:
Екатерина Моисеенко:
Каждое действие расписано до мельчайших подробностей: как и где должен упасть боец, на какой секунде произойдёт взрыв, как должна двигаться техника. Всё для того, чтобы каждый зрителей смог прочувствовать тяготы войны.
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Немецкие позиции захвачены. В небе гремят победные залпы и мы поднимаем долгожданное знамя Победы. Развязку боя встречают аплодисментами и некоторые даже не сдерживают слёз, слишком больно вспоминать, как это было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На Линии Сталина показали эпизод заключительного сражения Великой Отечественной – битву за Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)