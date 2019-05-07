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В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части

08.05.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части

На борту находилось 17 пассажиров, 15 из которых получили травмы. Обошлось без жертв. Инцидент произошел во время посадки. Самолету не хватило полосы, чтобы полностью остановиться. В результате лайнер выехал за ее пределы и развалился на три части.

В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части

Аэропорт Мьянмы сейчас закрыт. На месте работают спасатели. Изучаются все обстоятельства произошедшего.
 
 
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Новости мира. Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находилось 17 пассажиров, 15 из...
 
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