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«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телеканал СТВ присоединился к масштабной патриотической акции «Беларусь помнит» и предложил написать «Письмо Освободителю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это послание от руки, отправленное в виде фронтовой почты.
Сегодня сложить простой солдатский треугольник – настоящий квест для поколения мессенджеров и социальных сетей. Но куда сложнее оказалось выразить все мысли и чувства словами на простом тетрадном листке.
Ирина Гориславко, учащаяся СШ № 25:
Мой прадедушка был несколько раз ранен, при всем этом прошел всю Великую Отечественную войну. Также он участвовал в освобождении Чехословакии, Румынии и Польши. Получил Орден «Отечественная война» и другие медали.
Семья его до сих помнит, и мы благодарны ему.
Таких писем в эти дни по всей стране будет написана не одна тысяча. 75 наиболее ярких из них наш телеканал озвучит в своем эфире. Видеоролики станут неотъемлемой частью нынешнего праздника Победы.
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«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»
Новости Беларуси. Телеканал СТВ присоединился к масштабной патриотической акции «Беларусь помнит» и предложил написать «Письмо Освободителю», сообщили в...
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