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В Германии поезд столкнулся с грузовиком

08.05.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Пострадали 25 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на железнодорожном переезде недалеко от города Рендсбург на севере страны.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком

Машинист поезда заметил приближавшийся грузовик и ударил по тормозам, однако столкновения избежать не удалось. Для госпитализации пострадавших медикам пришлось использовать вертолеты.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком

Железнодорожная линия закрыта. Правоохранители устанавливают причины аварии.
 
 
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Новости Германии. Пострадали 25 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на...
 
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