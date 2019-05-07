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В Германии поезд столкнулся с грузовиком
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Пострадали 25 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на железнодорожном переезде недалеко от города Рендсбург на севере страны.
Машинист поезда заметил приближавшийся грузовик и ударил по тормозам, однако столкновения избежать не удалось. Для госпитализации пострадавших медикам пришлось использовать вертолеты.
Железнодорожная линия закрыта. Правоохранители устанавливают причины аварии.
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Новости Германии. Пострадали 25 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на...
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