ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новогрудке обнаружены артефакты X-XII веков

08.05.2019 19:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Основная масса найденных объектов – бытовые вещи кузнечной мастерской.

Белорусские ученые рассказывают, что с 1956 по 1967 год на Малом замке работали ленинградские археологи. Тогда из-под земли достали свыше 30 тысяч предметов - фрагменты причерноморских амфор, византийское стекло и даже «Кубок Ядвиги», который сравнивают с легендарной Чашей Грааля. Сегодня эти артефакты находятся в Эрмитаже.

Белорусские ученые решили восполнить культурный пробел. Снесли дома типовой застройки. Освободили место под мини-гостиницу и кафе. А у подножия Замковой горы начали археологические раскопки, пишет kp.by.

Основная масса выявленных объектов – бытовые вещи конца X–XII веков. Судя по их характеру, по мнению ученых, это была кузнечная мастерская квартала ремесленников, сформированного в эпоху Ярослава Мудрого. Именно с сыном великой княгини Рогнеды и связано первое упоминание Новогорода в Верхнем Понемонье – 975 лет назад.

Обнаружили более полусотни лезвий и костяных рукоятей ножей, а также часть изделия, похожего на ножницы, осколки керамики, орнамент на которых нанесен ногтем.


- Найдено также большое количество плинфы и половой плитки. Она, как видите, стоптана. То есть, люди ходили по ней и довольно интенсивно. Есть следы извести. То есть, она была использована. Под памятником Мицкевичу, возможно, находится культовое здание, - рассказал в интервью телеканалу ОНТ научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Кенько.

Где будут храниться артефакты, еще не решили. Но, скорее всего, в краеведческом музее. Сейчас ученые завершают отчет о полевых исследованиях и готовятся к новой экспедиции в район памятника Адаму Мицкевичу.


Видео: телеканал ОНТ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная масса найденных объектов – бытовые вещи кузнечной мастерской.
 
Новости дня
Новости разные
 
В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика