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«Аякс» принимает «Тоттенхэм» и впервые за 23 года рвется в финал Лиги чемпионов. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 22.00 на поле «Амстердам-Арены» в столице Нидерландов определится второй финалист футбольной Лиги чемпионов. Наделавший этой весной шума дерзкий «Аякс» рвется в свой первый с 1996 года финал и считается фаворитом в дуэли с английским «Тоттенхэмом».
И ничего удивительного в этом уже нет. И не только потому, что «летучие голландцы» 30 апреля добыли
В такой успех «Аякса» и близко не верил Королевский футбольный союз Нидерландов, поэтому феерические результаты амстердамцев на родине добавили «Аяксу» недоброжелателей, ведь из-за европейских успехов столичного клуба пришлось переносить не только отдельные матчи, но и целый тур национального чемпионата! Помнится, схожая инициатива БАТЭ в позапрошлом сезоне была воспринята в штыки, и наша федерация на такой шаг не решилась. А в Голландии не стали считаться с громким хором недовольных. Оно и понятно: на кону путевка в финал Лиги чемпионов!
Впрочем, «Тоттенхэм» очень рано хоронить. Во-первых, отставание в один мяч — это далеко не «минус 3» «Ливерпуля», который
Смущает, правда, явный спад «Тоттенхэма» в английской премьер-лиге. В четырех предыдущих матчах «шпоры» потерпели три поражения, забив в этих поединках всего 1 мяч (общая разница 1−3). Насколько серьезный кризис настиг лондонцев — узнаем совсем скоро.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Аякс» — «Тоттенхэм».
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Сегодня на «Амстердам-Арене» в столице Нидерландов определится второй финалист футбольной Лиги чемпионов. Наделавший этой весной шума дерзкий «Аякс» рвется в...
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