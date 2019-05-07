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«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

08.05.2019 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждой семьи 9 Мая – дата особенная. Ведь война стоила миллионов человеческих жизней.

В годы Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. В знак благодарности и уважения поколению освободителей тысячи людей 9 Мая примут участие в шествиях «Беларусь помнит». Дети, внуки и правнуки военного поколения пройдут по улицам городов с портретами, чтобы рассказать о подвиге своих близких.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

По всей стране идут последние приготовления к празднику. В фотостудиях небывалый наплыв желающих распечатать портрет родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Кто-то приносит целый семейный альбом, а кто-то – маленький пожелтевший, но чудом сохранившийся военный снимок.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Екатерина Стрельцова, администратор интернет-центра:
Человек может прийти абсолютно с любой фотографией – маленькой, большой... Даже не важно, в каком она состоянии. Мы можем сделать транспарант.

К 9 Мая в Бресте обновили один из филиалов почты. Каждый может отправить праздничный месседж родным и близким. Но почтальоны признаются: в эти дни у них миссия куда более ответственная – обеспечить связь поколений. 9 мая они, конечно, примут участие в масштабной патриотической акции «Беларусь помнит».

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Ирина Кондратюк, заместитель директора Брестского филиала Белпочты:
Наш коллектив с великим удовольствием поддержал эту акцию, потому что она трогательная.

Если говорить о моей семье, мой дедушка – на портрете. К сожалению, мы с ним не знакомы. Он был связистом и буквально в первые годы войны погиб. Погиб за связь с партизанским отрядом. Его расстреляли на глазах у семьи, у молодой жены, которая была беременна первым ребенком.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Почтальоны не просто подготовили портреты. Некоторым пришлось провести настоящее расследование. Так, чтобы узнать фронтовую историю деда – ефрейтора Александра Плаксина, Екатерина изучила сотни страниц архивных документов.

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ
К масштабной акции присоединятся и все поколения семьи Бабенко из Витебска. Их прадед командовал ротой химзащиты, был ранен.

Воевал на Курской дуге, форсировал Вислу и Днепр, гордился, что лично жал руку маршалу Рокоссовскому. Разминировал Кенингсберг и, конечно, встречал победный 1945-й.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Надежда Бабенко, жительница Витебска:
Когда война закончилась, солдаты обнимали землю, прямо ели землю, настолько было радостно, что закончилась война.

Минчан Лебедевых называют «детьми войны». Александр Иванович и спустя десятки лет помнит, как они с отцом на барже вывозили из оккупированной немцами Москвы мирных жителей.

В счастливое детство Галины Дмитриевны война ворвалась, когда ей едва исполнилось три года. И вместо воспоминаний о беззаботных играх в классики у маленькой девочки остались шокирующие кадры войны.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Галина Лебедева, ветеран труда:
Конечно, страх был большой. Женщины с перепугу копали землю руками, прятали свои документы. Боялись, что немцы могут заметить и могут расстрелять.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Для будущих поколений Лебедевы составили родословную, где рассказали потомкам о каждом ратном подвиге своих предков. В память о героях, которые освобождали мир от фашизма, они с портретами дедов обязательно в День Победы присоединятся к шествию «Беларусь помнит».

Галина Лебедева:
Радость. Участвуем в этой акции для того, чтобы на земле всегда царил мир.

Презентация акции «Беларусь помнит» также прошла в России и Китае. К масштабному проекту присоединились и в Лондоне.

#Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Я в 23 был уже был демобилизован по возрасту из армии после войны.

О его военной истории можно написать целую книгу. Эдуарду Зимовцу не было восемнадцати, когда фашисты угнали его в Германию на принудительные работы. Дважды был приговорен к смертной казни. Активный участник подпольной борьбы сопротивления фашизму. Несмотря на все испытания, он выжил. И сегодня каждую минуту отдает встречам с молодым поколением. Несмотря на преклонный возраст, он присоединится к торжествам в честь Великой Победы. Праздничный костюм уже готов.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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