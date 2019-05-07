ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гости к ветеранам: как белорусские волонтеры помогают фронтовикам

08.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии Дня Победы фронтовикам особенно важно внимание. В Беларуси в гости к ветеранам отправились волонтеры. Это активисты Белорусского союза молодежи. Задача – не только поздравить и поблагодарить, а еще помочь по дому: навести порядок к празднику. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

К Николаю Денисовичу молодежь забегает, как только есть свободная минутка. При этом чаще, чтобы поговорить. В свои 89 он энергичен и всегда готов помочь с советом. По дому ветеран старается все делать сам. Справляется и на приусадебном участке: восемь соток засажены цветами и зеленью. Особая гордость – теплица.

Но и от помощи Николай Денисович не отказывается, только следит, как «тимуровцы» работают. Свое «спасибо за Победу» они подкрепляют делом: моют окна, вскапывают грядки, убирают мусор.

«Нам нетрудно помочь ветеранам перекопать огород, помыть окна. Ведь им физически все это тяжело сделать», – рассказал ученик СШ № 3 г. Логойска Михаил Попов.

А после работы встреча превращается в урок истории. Войну Николай Денисович застал мальчишкой. Когда фашисты сожгли родную деревню, ушел в партизаны. Во время одной из облав чудом остался жив.


«Как они меня не вытянули? Не знаю. Я вот остался. Потом всех согнали. И уже через несколько минут горит хата. Все подожгли, а потом расстреляли», – рассказал ветеран.

Ветерана школьники слушают со сжатым сердцем. Говорят, представить все пережитое Николаем Денисовичем невозможно, но даже от одних его историй становится страшно.

«Про это невозможно слушать без слез. Я сожалею, что мы не можем сделать чего-то большего для них, кроме того, как приходить, помогать и слушать. Они заслуживают большего», – поделилась ученица СШ № 3 г. Логойска Виктория Тушинская.

В Беларуси волонтерские отряды школьников помогают каждому участнику войны. Заботу и внимание они проявляют не только в канун 9 мая, а ежедневно. Сейчас в стране проживает чуть меньше семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьники с радостью моют окна, вскапывают грядки и убирают мусор, а после слушают рассказы о войне.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Аякс» принимает «Тоттенхэм» и впервые за 23 года рвется в финал Лиги чемпионов. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика