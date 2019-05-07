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В гости к ветеранам: как белорусские волонтеры помогают фронтовикам
08.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии Дня Победы фронтовикам особенно важно внимание. В Беларуси в гости к ветеранам отправились волонтеры. Это активисты Белорусского союза молодежи. Задача – не только поздравить и поблагодарить, а еще помочь по дому: навести порядок к празднику. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
К Николаю Денисовичу молодежь забегает, как только есть свободная минутка. При этом чаще, чтобы поговорить. В свои 89 он энергичен и всегда готов помочь с советом. По дому ветеран старается все делать сам. Справляется и на приусадебном участке: восемь соток засажены цветами и зеленью. Особая гордость – теплица.
А после работы встреча превращается в урок истории. Войну Николай Денисович застал мальчишкой. Когда фашисты сожгли родную деревню, ушел в партизаны. Во время одной из облав чудом остался жив.
Ветерана школьники слушают со сжатым сердцем. Говорят, представить все пережитое Николаем Денисовичем невозможно, но даже от одних его историй становится страшно.
В Беларуси волонтерские отряды школьников помогают каждому участнику войны. Заботу и внимание они проявляют не только в канун 9 мая, а ежедневно. Сейчас в стране проживает чуть меньше семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
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Школьники с радостью моют окна, вскапывают грядки и убирают мусор, а после слушают рассказы о войне.
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