В гости к ветеранам: как белорусские волонтеры помогают фронтовикам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии Дня Победы фронтовикам особенно важно внимание. В Беларуси в гости к ветеранам отправились волонтеры. Это активисты Белорусского союза молодежи. Задача – не только поздравить и поблагодарить, а еще помочь по дому: навести порядок к празднику. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

К Николаю Денисовичу молодежь забегает, как только есть свободная минутка. При этом чаще, чтобы поговорить. В свои 89 он энергичен и всегда готов помочь с советом. По дому ветеран старается все делать сам. Справляется и на приусадебном участке: восемь соток засажены цветами и зеленью. Особая гордость – теплица.



Но и от помощи Николай Денисович не отказывается, только следит, как «тимуровцы» работают. Свое «спасибо за Победу» они подкрепляют делом: моют окна, вскапывают грядки, убирают мусор.

«Нам нетрудно помочь ветеранам перекопать огород, помыть окна. Ведь им физически все это тяжело сделать», – рассказал ученик СШ № 3 г. Логойска Михаил Попов.

А после работы встреча превращается в урок истории. Войну Николай Денисович застал мальчишкой. Когда фашисты сожгли родную деревню, ушел в партизаны. Во время одной из облав чудом остался жив.



«Как они меня не вытянули? Не знаю. Я вот остался. Потом всех согнали. И уже через несколько минут горит хата. Все подожгли, а потом расстреляли», – рассказал ветеран.

Ветерана школьники слушают со сжатым сердцем. Говорят, представить все пережитое Николаем Денисовичем невозможно, но даже от одних его историй становится страшно.

«Про это невозможно слушать без слез. Я сожалею, что мы не можем сделать чего-то большего для них, кроме того, как приходить, помогать и слушать. Они заслуживают большего», – поделилась ученица СШ № 3 г. Логойска Виктория Тушинская.

В Беларуси волонтерские отряды школьников помогают каждому участнику войны. Заботу и внимание они проявляют не только в канун 9 мая, а ежедневно. Сейчас в стране проживает чуть меньше семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.