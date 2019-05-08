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Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания

08.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания

Историческая память во все времена является основой национального самосознания, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков в Минске на торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

«Спустя 74 года мы вновь обращаемся к истории войны. Это вполне закономерно, поскольку историческая память во все времена является основой национального самосознания», — сказал Андрей Равков.

Победа в Великой Отечественной войне — одно из самых ярких и значимых событий в истории человечества, отметил министр. Этот праздник символизирует величие и всемирно-историческое значение подвига народов, победивших фашизм, прежде всего советских людей, внесших решающий вклад в разгром захватчиков.

Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания

В текущем году много памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Прежде всего 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в ходе стратегической наступательной операции «Багратион». 16 июля исполнится 75 лет со дня проведения знаменитого парада белорусских партизан в Минске — это единственный в истории всех войн партизанский парад.

Вместе с тем, по словам Андрея Равкова, уроки военной истории усвоены не всеми, появляются новые глобальные вызовы. В этой связи актуальна глобальная внешнеполитическая инициатива главы белорусского государства Александра Лукашенко о запуске нового Хельсинкского процесса. Так называемый процесс «Хельсинки-2» направлен на мирное политическое урегулирование существующих и предотвращение возможных конфликтов.

Среди стратегических национальных интересов Беларуси на первом месте стоит обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета и незыблемости конституционного строя. Для их реализации проводится многовекторная миролюбивая внешнеполитическая деятельность Беларуси, которая является донором безопасности, и этот факт признан международным сообществом. Одновременно республика принимает меры к обеспечению своей военной безопасности. «Ни у кого не должно быть сомнений в том, что стабильность и мир в нашей стране будут надежно сохранены и впредь», — резюмировал министр.

Торжественное собрание и праздничный концерт проходят во Дворе Республики. Главным символом концерта стал поезд Победы, который присутствует на сцене и визуально. Это своеобразная машина времени, благодаря которой участники концерта пронесутся от предвоенной эпохи, сквозь всю войну и окажутся в современном Минске.

Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания

Отличительная особенность концертной программы в том, что она представляет собой взгляд молодого и среднего поколения, современных композиторов и исполнителей на события Великой Отечественной войны. В диалоге поколений незримо принимают участие герои войны — реальные люди, которые участвовали в обороне Беларуси, партизанском движении, освобождении страны. Фотографии этих людей — на видеоэкранах. Исполнители — как популярные белорусские артисты, так и молодые, солисты оперы.-0-

Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Ансамбль кафедры хореографии университета культуры и искусств
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Хоровая капелла «Сонорус»
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания
Владимир Громов и государственная академическая хоровая капелла им. Ширмы
Равков: историческая память во все времена — основа национального самосознания

Фото Геннадия Жинкова

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Историческая память во все времена является основой национального самосознания, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков в Минске на торжественном...
 
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