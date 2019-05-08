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Лук-севок накрыл медным тазом все достижения сельского хозяйства Беларуси

08.05.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А может, действительно, премьеру Сергею Румасу лук неинтересен? Не «высокий» это овощ...

Как это ни удивительно, но все достижения сельского хозяйства Беларуси, включая стратегическое сотрудничество с братским Китаем, накрылись медным тазом, в котором лежал лук-севок, пишет «Экономическая газета».

Кто бы мог подумать, что один из самых популярных посевных материалов для граждан Беларуси окажется для них столь же недостижим, как и момордика, дыня Кивано или кукуруза Хопи.

Ответы продавцов в специализированных магазинах и на рынках не изобилуют разнообразием: «Лука нет. И до осени не будет»; «Голландия прекратила отгрузку на экспорт из-за собственного неурожая»; «Свой давно кончился. Понадеялись на Голландию, но та… подвела», «Правительство лук не ест, он им не интересен».

И никто не бьет тревогу. Даже республиканские профсоюзы, которым Президент поручил мониторить цены на продукты, что они и делают по 98 позициям в 137 населенных пунктах.


В прошлом году в стране лук-севок (отечественный) продавался по 2 рубля за кг, в нынешнем году — от 9 рублей за кг (голландский) и выше. К сожалению, с торговых прилавков он исчез так быстро, что промониторить его профсоюзы не успели. Или они его вообще не мониторили, так как лук-севок — не идет в пищу. Не вырос еще!

Между на тем, 3 мая на брифинге Председатель правления НБ РБ Павел Каллаур обратил внимание СМИ на возможный рост инфляции в стране, связанный с сезонным ростом цен на сельхозпродукцию. И если в прошлом году одной из таких причин, стало «курятина», то не факт, что в нынешнем станет тот же лук (из-за отсутствия лука-севка сегодня).

А может, действительно, премьеру Сергею Румасу лук неинтересен? Не «высокий» это овощ...

 
 
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А может, действительно, премьеру Сергею Румасу лук неинтересен? Не «высокий» это овощ...
 
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