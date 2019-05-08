Святослав Вакарчук планирует идти на парламентские выборы

"Новое время" . Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук планирует со своей политической силой, которую сейчас формирует, принять участие в выборах в Верховную Раду Украины, пишет в среду журнал





Отмечается, что Вакарчук сформировал предвыборный штаб. Его возглавила бывшая замминистра экономики Юлия Клименко.





Штаб Вакарчука расположен рядом со штабом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в киевском бизнес-центре Horizon – там же находится офис фронтмена группы "Океан Эльзы".





Сразу несколько источников "НВ" рассказали, что Вакарчук ведет переговоры с публичными людьми, чтобы те вошли в его формируемую политическую силу.













Напомним, что 28 января Святослав Вакарчук заявил о том, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что сейчас "в джинсах" может сделать для Украины больше, чем "надев галстук", и "не собирается стоять в стороне".





Однако перед этим он подтвердил намерение идти в политику и привести в нее как можно больше "новых лиц".





В 2007 году Вакарчук стал депутатом Верховной Рады – был 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона". Однако 16 декабря 2008-го он добровольно сложил депутатские полномочия, заявив о том, что политика грязное дело и он разочарован.