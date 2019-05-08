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Немецкие фермеры надеются на беларусских и украинских рабочих вместо поляков

08.05.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В разгар сезона сбора спаржи немецкие фермеры столкнулись с нехваткой сезонных рабочих из Польши и Румынии.



Спаржевые фермы Нижней Саксонии, которые дают более трети всего урожая спаржи в Германии, столкнулись с проблемой в этом году: на сбор урожая приезжает все меньше рабочих из Польши и Румынии, пишет Norddeutscher Rundfunk.

Сократившееся число польских сезонных рабочих Германия связывает с программой «Семья 500+», по которой польские семьи получают 500 злотых в месяц на второго и каждого последующего ребенка. Программа помогла улучшить финансовое положение польских семей. Соответственно, число желающих работать на фермах в Германии сократилось.

Также ощущается нехватка рабочих из Румынии. Это связано с экономическим ростом в стране и увеличением числа рабочих мест. Румыны предпочитают иметь работу дома вместо трех месяцев работы на немецкой ферме без гарантий последующего трудоустройства.

Еще одна причина сокращения числа сезонных рабочих на фермах – переход рабочих со знанием немецкого в другие сферы. Сезонные рабочие, выучившие немецкий, выбирают другие работы: на стройках, в логистических центрах или почтовых службах.

В этих условиях немецким фермерам приходится искать выход из ситуации. Немецкая ассоциация спаржевых и ягодных ферм видит выход в открытии рынка для сезонных рабочих из стран вне Евросоюза – Беларуси и Украины.


 
 
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В разгар сезона сбора спаржи немецкие фермеры столкнулись с нехваткой сезонных рабочих из Польши и Румынии.
 
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