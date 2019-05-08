Грузия озабочена кибербезопасностью вокруг Черного моря и просит помощи у NATО

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"Еврорадио" . 8 мая на встрече в Варшавском университете Зурабишвили напрямую говорила, что Грузия является частью Европы. Из всех членов программы Восточного партнерства, которой в этом году исполняется 10 лет, именно Грузия продемонстрировала лучший результат в интеграции с ЕС: подписала Соглашение об ассоциации и добилась безвиза для своих граждан. Что касается сотрудничества с Северным альянсом, то все «происходит своевременно и находится в состоянии прогресса», – сказала Саломе Зурабишвили, передает





На фоне недавнего заявления о нецелесообразности создания американкой военной базы в Грузии, за которую оппозиция даже пригрозила госпожи президент импичментом, сегодняшнее утверждение выглядело противоречиво.





«Черное море должно стать безопасным морем, – ответила Саломе Зурабишвили на вопрос Еврорадио о военной базе NATO и расширения российского влияния в регионе. – На самом деле, Россия всегда старается увеличить и присутствие, и давление, но мы видим, что в регионе увеличивается не только российское присутствие. Также – и мы это мы горячо приветствуем – увеличивается присутствие военного флота США и других союзников NATO, посещающих грузинские порты. И мы работаем над этим.









Следующий аспект, который мы хотим развивать с NATO, – это кибербезопасность. Это очень важно, так как Черное море должно стать морем взаимодействия, и в этом направлении есть много проектов. И то, что идет в ногу с кибербезопасностью, – это грузинская предложение по созданию Центра передового опыта в сфере кибербезопасности, подобного тому, который сегодня имеет Литва. Об этом уже велись переговоры с руководством Североатлантического альянса».





Кстати, "присутствие" России, с которой Грузия после военного конфликта 2008 года находящийся в стадии дипломатического конфликта, усиливается не только на море, но и на суше. Граждане России активно скупают недвижимость в курортном городе Батуми и в грузинской столице – Тбилиси.