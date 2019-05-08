США: Иран устроил Европе ядерный шантаж

"Европейская правда" со ссылкой на Reuters . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Иранское правительство объявило ранее в среду, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, пригрозив усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.





Прекращение выполнения Ираном некоторых частей ядерной сделки является "ничем иным, как ядерным шантажом Европы", сказал на конференции в Вашингтоне Тим Моррисон, специальный помощник президента и старший директор по оружию массового уничтожения.





"Сейчас время для единения наций, чтобы решительно осудить ядерный проступок Ирана и повысить давление на режим, чтобы он соблюдал требования США", - сказал Моррисон, добавив, что Вашингтон не "закончил" c санкциями против Ирана.





"Вскоре ожидайте больше санкций. Очень скоро", - сказал он.









Моррисон заявил, что Соединенные Штаты будут быстро реагировать на любые попытки европейских стран подорвать давление Вашингтона на Иран. Он посоветовал им не использовать специальную платежную систему, чтобы облегчить торговлю без долларов в обход американских санкций.





Как известно, в прошлом году Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.





Франция, Британия и Германия, европейские страны, которые подписали ядерное соглашение, говорят, что делают все возможное, чтобы поддержать Иран, объединяя инициативы, чтобы помочь экономике страны, несмотря на жесткие санкции США.