«Аэрофлот» отменил или перенес более десяти рейсов на самолетах Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которым должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов.





В частности, отменили рейс SU 1226 из Москвы в Нижний Новгород с вылетом в 16:30, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и табло нижегородского аэропорта Стригино. Отменен также обратный рейс SU1227 из Нижнего в Москву, вылет которого по расписанию намечен на 18:40. Оба должен был выполнять самолет RRJ-95B (Russian Regional Jet 95), так обозначается типовая модель Superjet при сертификации.





Отменен рейс SU2180 из Москвы в Гётеборг. Самолет должен был вылететь в 17:20 и прибыть к месту назначения в 18:55, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и аэропорта Гётеборг-Ландветтер. Обратный рейс SU2181 в Москву с прибытием в 23:10 8 мая также отменен. Из данных систем бронирования авиабилетов следует, что выполняет перелеты по этому маршруту обычно Sukhoi Superjet 100.









Отменены также рейс SU1374 из Москвы в Белгород с вылетом в 19:40 и обратный SU1375 из Белгорода в Москву (должен был прилететь в 23:35). Перелеты по этому маршруту, согласно данным систем бронирования билетов, регулярно выполняет Sukhoi Superjet 100.





Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев РБК.