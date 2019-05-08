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«Аэрофлот» отменил или перенес более десяти рейсов на самолетах Superjet

08.05.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют, пишет РБК.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которым должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов.

В частности, отменили рейс SU 1226 из Москвы в Нижний Новгород с вылетом в 16:30, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и табло нижегородского аэропорта Стригино. Отменен также обратный рейс SU1227 из Нижнего в Москву, вылет которого по расписанию намечен на 18:40. Оба должен был выполнять самолет RRJ-95B (Russian Regional Jet 95), так обозначается типовая модель Superjet при сертификации.

Отменен рейс SU2180 из Москвы в Гётеборг. Самолет должен был вылететь в 17:20 и прибыть к месту назначения в 18:55, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и аэропорта Гётеборг-Ландветтер. Обратный рейс SU2181 в Москву с прибытием в 23:10 8 мая также отменен. Из данных систем бронирования авиабилетов следует, что выполняет перелеты по этому маршруту обычно Sukhoi Superjet 100.


Отменены также рейс SU1374 из Москвы в Белгород с вылетом в 19:40 и обратный SU1375 из Белгорода в Москву (должен был прилететь в 23:35). Перелеты по этому маршруту, согласно данным систем бронирования билетов, регулярно выполняет Sukhoi Superjet 100.

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев РБК.

 
 
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«Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют, пишет РБК.
 
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