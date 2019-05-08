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Хакеры украли со счетов криптобиржи Binance 41 миллион долларов

09.05.2019 05:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хакеры с помощью фишинга, вирусов и других атак похитили семь тысяч биткоинов со счетов одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance на общую сумму в 41 миллион долларов, сообщает Reuters.

Глава Binance Чанпен Чжао сообщил, что средства пользователей не пострадают, поскольку компания восстановит потери с помощью своего фонда. За несколько часов до атаки хакеров Чанпен Чжао написал в твиттере, что из-за непредвиденного обслуживания сервера на два часа будет ограничен доступ к депозитам и снятию средств со счетов. Он призвал пользователей ничего не опасаться.

 После атаки хакеров на Binance стоимость биткоина снизилась на 4,2%, но позднее криптовалюта восстановила потери. На момент написания заметки один биткоин стоил чуть больше 5900 долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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После атаки хакеров на Binance стоимость биткоина снизилась на 4,2%, но позднее криптовалюта восстановила потери. На момент написания заметки один биткоин стоил чуть...
 
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