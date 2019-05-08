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Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина
09.05.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В преддверии Дня Победы в Брестской городской библиотеке им. А.С.Пушкина состоялась церемония передачи в дар книг, посвященных героизму народов в войне и современной жизни дружественной республики.
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Вручал книги консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев.
Первый заместитель председателя горисполкома Вадим
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В преддверии Дня Победы в Брестской городской библиотеке им. А.С.Пушкина состоялась церемония передачи в дар книг, посвященных героизму народов в войне и...
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