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Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина

09.05.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии Дня Победы в Брестской городской библиотеке им. А.С.Пушкина состоялась церемония передачи в дар книг, посвященных героизму народов в войне и современной жизни дружественной республики.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина" alt="Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина">

Вручал книги консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина

Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук в словах благодарности отметил высокое качество подаренных книг и глубокую информативность, отражающую успехи экономического развития Республики Казахстан.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66006.php

Консул Республики Казахстан в Бресте подарил книги городской библиотеке имени А.С.Пушкина

 
Теги: Брест
 
 
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