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Последний... На перекрёстке Я.Купалы и Пионерской вернули второй правый поворот

09.05.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Последним на своё место вернулся второй правый поворот с ул. Я.Купалы на Пионерскую.

Последний... На перекрёстке Я.Купалы и Пионерской вернули второй правый поворот

Случилось это на днях - и сим завершена эпопея с этими несчастными поворотами.

Последний... На перекрёстке Я.Купалы и Пионерской вернули второй правый поворот

Надеемся только, что никого не успели оштрафовать. Ну и что в следующий раз будут думать, прежде чем делать.

Последний... На перекрёстке Я.Купалы и Пионерской вернули второй правый поворот

Одно только плохо: руководить ГАИ в Брестской области пока некому (не считая ВРИО).

Последний... На перекрёстке Я.Купалы и Пионерской вернули второй правый поворот

 
 
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   Последним на своё место вернулся второй правый поворот с ул. Я.Купалы на Пионерскую. Случилось это на днях - и сим завершена эпопея с этими несчастными...
 
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