Последний... На перекрёстке Я.Купалы и Пионерской вернули второй правый поворот

Источник материала: Виртуальный Брест

Последним на своё место вернулся второй правый поворот с ул. Я.Купалы на Пионерскую.





Случилось это на днях - и сим завершена эпопея с этими несчастными поворотами.





Надеемся только, что никого не успели оштрафовать. Ну и что в следующий раз будут думать, прежде чем делать.





Одно только плохо: руководить ГАИ в Брестской области пока некому (не считая ВРИО).



