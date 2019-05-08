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Последний... На перекрёстке Я.Купалы и Пионерской вернули второй правый поворот
09.05.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последним на своё место вернулся второй правый поворот с ул. Я.Купалы на Пионерскую.
Случилось это на днях - и сим завершена эпопея с этими несчастными поворотами.
Надеемся только, что никого не успели оштрафовать. Ну и что в следующий раз будут думать, прежде чем делать.
Одно только плохо: руководить
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