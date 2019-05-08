В Горском сельсовете почтили память воинов

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня торжественно и трогательно почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны на территории Горского сельского Совета.





На мероприятии присутствовали председатель райисполкома Сергей Кулагин, его заместитель Лариса Кривицкая, начальник отдела по образованию Владимир Лебедев и другие.





В сельском доме народного творчества и фольклора концертные номера представили народный ансамбль “Быстрыца”, учащиеся Горской школы. Позже к памятным местам агрогородка Горы возложили цветы.





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