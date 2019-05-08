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В Горском сельсовете почтили память воинов
09.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня торжественно и трогательно почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны на территории Горского сельского Совета.
На мероприятии присутствовали председатель райисполкома Сергей Кулагин, его заместитель Лариса Кривицкая, начальник отдела по образованию Владимир Лебедев и другие.
В сельском доме народного творчества и фольклора концертные номера представили народный ансамбль “Быстрыца”, учащиеся Горской школы. Позже к памятным местам агрогородка Горы возложили цветы.
Подробнее читайте в одном из ближайших номеров “Горецкого вестника”.
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Сегодня торжественно и трогательно почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны на территории Горского сельского Совета. На мероприятии...
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