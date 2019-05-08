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В Горском сельсовете почтили память воинов

09.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня торжественно и трогательно почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны на территории Горского сельского Совета.

 

В Горском сельсовете почтили память воинов

 

На мероприятии присутствовали председатель райисполкома Сергей Кулагин, его заместитель Лариса Кривицкая, начальник отдела по образованию Владимир Лебедев и другие.

 

В Горском сельсовете почтили память воинов

 

В сельском доме народного творчества и фольклора концертные номера представили народный ансамбль “Быстрыца”, учащиеся Горской школы. Позже к памятным местам агрогородка Горы возложили цветы.

 

В Горском сельсовете почтили память воинов

 

Подробнее  читайте в одном из ближайших номеров “Горецкого вестника”.


 
 
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  Сегодня торжественно и трогательно почтили память погибших воинов Великой Отечественной войны на территории Горского сельского Совета.     На мероприятии...
 
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