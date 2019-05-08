Память о героях: минские школьники несут вахту у поста №1

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пост номер один. Вахту памяти у Вечного огня на площади Победы в Минске уже 35-й год подряд несут лучшие школьники. Они проходят серьезный отбор. Каковы его критерии, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Они сменили школьную форму на военную и поклялись хранить память о тех, кто жертвовал собой в войну ради мира. В карауле – только лучшие: отличники в учебе, физически крепкие, статные юноши и девушки.

«Не каждому выпадает такая возможность выйти на площадь не как туристу или жителю города, а как участнику мемориального отряда. И я считаю, что это большая честь», – призналась помощник начальника почетного караула поста № 1 Дарья Зразикова.

«Ты сам уже понимаешь, что ты уже не обычный человек, который может прогуляться по этой площади. Ты, можно сказать, уже военный и ты несешь эту службу. Я считаю, что это престижно и здесь не каждый человек окажется. Это очень тяжелый труд», – отметил начальник почетного караула поста № 1 Константин Платун.

Пост № 1 на площади Победы появился в Минске 3 июля 1984 года. Сначала часовые стояли у Вечного огня с оружием в руках, но в 1990-е гг. это требование отменили.

«По количеству состава тоже происходила корректировка. То есть сейчас у нас отряд основной состав 25 человек, пять запасных. В свое время основной состав был 20 человек, а запасных пять человек. Также по времени несения вахты тоже происходила корректировка несение вахтой каждой смены. Сегодня у нас определено время 15 минут, а в свое время ребята стояли от 20 до 30 минут», – рассказал начальник штаба поста № 1 города-героя Минска Сергей Быков.

Перед допуском к вахте школьники выдерживают двухмесячную подготовку. Учатся ходить мемориальным шагом, когда нога заносится под углом 45 градусов, выдерживать ритм и рисунок марша.

«Когда ребята отстоят на посту, говорят: вы знаете, Сергей Николаевич, кто не стоял на посту, тому этого не понять. Надо через это пройти. Тогда ребята понимают всю вот эту значимость. Столько труда туда вкладывается. Когда люди приходят сюда говорят: да, красиво, почетно. А сколько труда было вложено в этого ребенка? Только мы знаем, и знают они», – говорит начальник штаба поста № 1 города-героя Минска Сергей Быков.

Юные часовые у Вечного огня уже стали достопримечательностью Минска. Туристы приходят сфотографировать ребят и увидеть смену караула. За 35 лет у мемориала несли вахту более тридцати тысяч человек.

Свое 35-летие минская вахта памяти отметит международным слетом постов № 1 Беларуси, России и Украины.