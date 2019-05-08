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Память о героях: минские школьники несут вахту у поста №1
09.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пост номер один. Вахту памяти у Вечного огня
Они сменили школьную форму на военную и поклялись хранить память о тех, кто жертвовал собой в войну ради мира. В карауле – только лучшие: отличники в учебе, физически крепкие, статные юноши и девушки.
«Не каждому выпадает такая возможность выйти на площадь не как туристу или жителю города, а как участнику мемориального отряда. И я считаю, что это большая честь», – призналась помощник начальника почетного караула поста № 1 Дарья Зразикова.
«Ты сам уже понимаешь, что ты уже не обычный человек, который может прогуляться по этой площади. Ты, можно сказать, уже военный и ты несешь эту службу. Я считаю, что это престижно и здесь не каждый человек окажется. Это очень тяжелый труд», – отметил начальник почетного караула поста № 1 Константин Платун.
Пост № 1 на площади Победы появился в Минске 3 июля 1984 года. Сначала часовые стояли у
Перед допуском к вахте школьники выдерживают двухмесячную подготовку. Учатся ходить мемориальным шагом, когда нога заносится под углом 45 градусов, выдерживать ритм и рисунок марша.
Юные часовые у Вечного огня уже стали достопримечательностью Минска. Туристы приходят сфотографировать ребят и увидеть смену караула. За 35 лет у мемориала несли вахту более тридцати тысяч человек.
Свое 35-летие минская вахта памяти отметит международным слетом постов № 1 Беларуси, России и Украины.
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Пост № 1 на площади Победы появился в Минске 3 июля 1984 года. Учащиеся проходят серьезный отбор, перед допуском к вахте они выдерживают двухмесячную подготовку.
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