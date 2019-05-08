Опубликовано фото неизвестной российской самоходки. Возможно, это 120-мм «Магнолия»

Источник материала: Tut.by

Опубликовано фото, предположительно, опытного образца 120-мм самоходного орудия «Магнолия», сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».



Фото: Sasa Sasa / vk.com

«Магнолия» создана на базе двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП и предназначена для частей, дислоцированных в Арктике. Самоходное орудие на снимке укрыто брезентом.

Фото сделаны на АО «Мотовилихинские заводы» в Перми. О разработке новой самоходки впервые стало известно еще в 2017 году. Возможно, «Магнолия» использует модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 «Вена». Характеристики самоходного орудия пока держатся в секрете.

Россия уделяет большое внимание созданию техники для Арктики. Например, уже разработаны зенитные комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».