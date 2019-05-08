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Опубликовано фото неизвестной российской самоходки. Возможно, это 120-мм «Магнолия»
Источник материала: Tut.by
Опубликовано фото, предположительно, опытного образца 120-мм самоходного орудия «Магнолия»,
«Магнолия» создана на базе двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП и предназначена для частей, дислоцированных в Арктике. Самоходное орудие на снимке укрыто брезентом.
Фото сделаны на АО «Мотовилихинские заводы» в Перми. О разработке новой самоходки впервые стало известно еще в 2017 году. Возможно, «Магнолия» использует модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 «Вена». Характеристики самоходного орудия пока держатся в секрете.
Россия уделяет большое внимание созданию техники для Арктики. Например, уже разработаны зенитные комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».
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Возможно, «Магнолия» использует модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 «Вена».
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