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Опубликовано фото неизвестной российской самоходки. Возможно, это 120-мм «Магнолия»

09.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опубликовано фото, предположительно, опытного образца 120-мм самоходного орудия «Магнолия», сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».


Фото: Sasa Sasa / vk.com

«Магнолия» создана на базе двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП и предназначена для частей, дислоцированных в Арктике. Самоходное орудие на снимке укрыто брезентом.

Фото сделаны на АО «Мотовилихинские заводы» в Перми. О разработке новой самоходки впервые стало известно еще в 2017 году. Возможно, «Магнолия» использует модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 «Вена». Характеристики самоходного орудия пока держатся в секрете.

Россия уделяет большое внимание созданию техники для Арктики. Например, уже разработаны зенитные комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».

 
 
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Возможно, «Магнолия» использует модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 «Вена».
 
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