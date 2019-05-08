З Днём Перамогі!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Минщины!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Этот святой праздник, который пришел к нам 9 мая 1945 года, стал символом доблести и мужества, жертвенности и силы духа нашего народа. Благодаря сплоченности миллионов советских людей, был разгромлен самый могущественный в истории агрессор — гитлеровская Германия.

Фашистские оккупанты принесли на белорусскую землю неимоверные лишения и беды. Они уничтожили почти треть населения, разграбили и превратили в руины города и села, вывезли многие культурные ценности.

На священную борьбу с нацистами поднялись и стар и млад. Огромный вклад в разгром фашизма внесла и Минская область. Ее сыновья и дочери сражались с врагом на всех фронтах, в составе партизанских отрядов и подпольных групп.

За стойкость и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 80 уроженцев и жителей Минщины удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены боевыми орденами и медалями. Многие — посмертно.

Мы никогда не забудем тех, кто отстоял для нас свободу и независимость, поднял искалеченную республику из пепла. Низкий им поклон.

Долг нынешнего поколения — быть достойными своих отцов, дедов и прадедов. Пусть их подвиг вдохновляет нас на новые трудовые свершения ради процветания родной земли.

Со светлым праздником вас, дорогие земляки! Мира и счастья вам!

Председатель Минского

областного исполнительного комитета А.М. ИСАЧЕНКО.

Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Несвижского района!

Поздравляем вас с великим праздником — 74-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ежегодно 9 Мая в каждой семье вспоминают отцов, дедов, прадедов, которые защитили нашу Родину в самой страшной и бесчеловечной войне.

Пусть вечно горит огонь, зажженный в честь беспримерного героизма и духовного величия Солдата Великой Отечественной.

Проходит время, меняется уклад жизни, на смену ветеранам приходят новые и новые поколения. Но незыблемой остается память о мужестве и героизме фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Мы эту память будем беззаветно хранить и оставим в наследство уже нашим детям и внукам. Каждый из нас всегда должен помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую, забывшее боль и страдания своих предков. Наш долг — сохранить и защитить память о наших героях-фронтовиках.

С праздником Великой Победы вас, несвижане и жители района! Счастья, здоровья, благополучия, мирного неба, успехов в труде на благо нашей любимой Беларуси!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.

З Днём Перамогі!

Дарагія землякі! Сардэчна віншую вас з Днём Перамогі!

9 Мая — незабыўная дата для кожнага з нас. Няма сям’і, якую б не закранула бязлітасная вайна. Хтосьці за-гінуў на фронце, хтосьці — у партызанскай барацьбе з ворагам. Многіх мірных жыхароў акупіраванай тэрыторыі карнікі расстралялі — толькі таму, што яны хацелі жыць, любілі сваю зямлю, сваю Радзіму. Нізка схіляем галаву перад памяццю тых, хто не дажыў да светлага Дня Перамогі. Дзякуем ветэранам, якія выстаялі ў жорсткай схватцы, якія неймавернымі намаганнямі аднавілі разбураныя гарады і вёскі, заводы і фабрыкі, далі новае жыццё нашай зямлі. Іх патрыятызм, працавітасць, вера ў заўтрашні дзень — прыклад для маладога пакалення. Трэба быць цвёрдымі духам, упэўнена крочыць уперад. Сваёй воляй зацвярджаць мір на зямлі.

Шчасця ўсім, моцнага здароўя, даўгалецця і паспяховай працы дзеля дабрабыту Бацькаўшчыны!

З павагай Мікалай РАДАМАН,

член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь,

старшыня СВК “Агракамбінат Сноў”.

Паважаныя жыхары г. Нясвіжа

і Нясвіжскага раёна!

Дарагія ветэраны

Вялікай Айчыннай вайны!

Віншую вас з надыходзячым святам — Днём перамогі! Ён нагадвае пра гераічнасць і патрыятызм нашых бацькоў і дзядоў, пра шчасце мець мірнае неба над галавой. Значэнне і важнасць гэтага свята з гадамі не меншае, а ўзрастае.

Жадаю вам усім святочнага вясновага настрою, моцнага здароўя, аптымізму і шчаслівага мірнага жыцця!

Алена АНІСІМ,

дэпутат Палаты прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!

Дорогие жители Несвижчины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с великим и славным праздником — Днем Победы!

Основа всего, чем живет сегодня наша страна, — мир и свобода, щедро подаренные современному поколению нашими отцами и дедами, прошедшими по трудным дорогам Великой Отечественной войны. Ее пламя обожгло каждую семью, оставив неизгладимый отпечаток в наших сердцах и нашей памяти. И нет предела словам благодарности героическим защитникам — всем, кто беззаветно трудился в тылу и на фронте, кто отвоевал для нас возможность жить и мирно работать.

Нам всем завещано беречь Родину, трудиться для ее процветания, с честью и гордостью нести через годы знамя Великой Победы.

Искренне желаю каждому яркого майского солнца, добра и здоровья. Пусть этот прекрасный праздник подарит вам удачу, счастье и только мирные победы!

Людмила ВИТКО,

депутат областного Совета депутатов,

директор Несвижской центральной районной

библиотеки им. Павла Пронузо.

Уважаемые инвалиды и участники

Великой Отечественной войны,

ветераны г. Несвижа и Несвижского района!

От имени Несвижского районного совета ветеранов примите самые горячие и сердечные поздравления с Днем Победы — самым ярким, торжественным и величественным праздником!

Память о беспримерном подвиге тех, кто героически сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял великую державу, будет жить в веках. Примите слова благодарности за всё, что вы сделали и продолжаете делать для своей страны. Благодаря вам мы имеем возможность жить под мирным небом, с уверенностью смотреть в будущее, растить детей и внуков и видеть, как с каждым днем набирает силы наша Беларусь.

Крепкого всем здоровья, благополучия, добра, успехов на благо нашей родной Беларуси!

Геннадий ПАШКОВСКИЙ,

председатель Несвижского районного

совета ветеранов.