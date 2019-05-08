Как на войне: под Минском показали эпизод «Берлинской операции»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Берлинская операция» под Минском. Белорусские реконструкторы в деталях восстановили последние сражения Великой Отечественной. На поле боя вышли больше полутора сотен человек. Посмотрела военное шоу корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.



Форма, оружие и боевая техника: все, как во время Великой Отечественной. К реконструкции участники военно-исторических клубов готовились несколько месяцев.

«Частенько бывает так, что перевоплощаешься и чувствуешь, что реально вот как бы там…Тем более, у меня дедушка – артиллерист. Работал на ЗИС-3», – рассказал реконструктор Александр Скотелов.

Благодаря реконструкторам зрители смогли увидеть, как проходили последние дни войны. Легендарный Т-34, самоходки СУ-76, гаубицы – настоящие. Их восстановили местные реставраторы.

«Для реконструкторов – это, как правильно сказать, катарсис, погружение в эти времена. Зрители со стороны тоже погружаются. Видят эти ужасы, кошмар войны. Каждый задумается о чем-то своем», – поделился директор по развитию историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Михаил Метла.

Берлинская наступательная операция была одной из самых кровопролитных. Ожесточенность боев с каждым днем нарастала. Гитлеровцы боролись за перекрестки улиц и каждый дом.

«Почувствовали, насколько это страшно – война. Мы рады, что сегодня здесь с детьми, которые увидели воочию маленький кусочек того ужаса, который пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны», – рассказала зрительница Елена Стаховская.

Гости изучали военную технику в музее под открытым небом и упражнялись в стрельбе, дети толпились возле советской гусеничной боевой машины пехоты: на ней можно было писать и рисовать. Так здесь появились поздравления для ветеранов.

Реконструкцию эпизода «Берлинской операции» можно будет увидеть и 9 мая, в День Победы. Самые ловкие и сильные гости могли попробовать сдать нормы ГТО. Участникам нужно соревновались в сборке оружия, стрельбе из пневматики, метании гранаты и т.д.