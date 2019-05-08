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Как на войне: под Минском показали эпизод «Берлинской операции»
09.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Берлинская операция» под Минском. Белорусские реконструкторы в деталях восстановили последние сражения Великой Отечественной. На поле боя вышли больше полутора сотен человек. Посмотрела военное шоу корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Благодаря реконструкторам зрители смогли увидеть, как проходили последние дни войны. Легендарный Т-34, самоходки СУ-76, гаубицы – настоящие. Их восстановили местные реставраторы.
Берлинская наступательная операция была одной из самых кровопролитных. Ожесточенность боев с каждым днем нарастала. Гитлеровцы боролись за перекрестки улиц и каждый дом.
Гости изучали военную технику в музее под открытым небом и упражнялись в стрельбе, дети толпились возле советской гусеничной боевой машины пехоты: на ней можно было писать и рисовать. Так здесь появились поздравления для ветеранов.
Реконструкцию эпизода «Берлинской операции» можно будет увидеть и 9 мая, в День Победы. Самые ловкие и сильные гости могли попробовать сдать нормы ГТО. Участникам нужно соревновались в сборке оружия, стрельбе из пневматики, метании гранаты и т.д.
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Благодаря реконструкторам зрители смогли увидеть, как проходили последние дни войны.
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