Выглядит на 25. Шикарная модель 50+ из Австралии поделилась секретами молодости

Источник материала: Tut.by

Австралийская модель, которая в свои 53 года выглядит так, будто ей около 30, поделилась секретами своей вечной молодости. Донна Анна Омански рассказала СМИ, что ей удалось замедлить процесс старения естественным путем, а не замаскировать его с помощью хирургических вмешательств. «Газета.Ru» — о том, как выглядеть моложе своего возраста.

Австралийская модель Донна Омански известна тем, что в 53 года выглядит так, будто ей слегка за 30. Секретом своей вечной молодости она считает любовь к спорту — об этом она рассказала СМИ.

По словам Донны, она начала заниматься моделингом еще в 15 лет, а затем получила диплом диетолога. Однако главный секрет ее молодости не связан ни с лайфхаками по уходу за кожей, ни с правильным питанием. По мнению Омански, оставаться в прекрасной форме ей всегда помогало движение.

«Я всегда была активной. Я не из тех, кто часто сидит и смотрит телевизор или читает книгу; я предпочитаю все время что-то делать», — сказала она в интервью для FEMAIL.

«Когда я была маленькой, я ежедневно ездила верхом на лошади и принимала участие в соревнованиях каждые выходные, поэтому у меня оставалось мало времени для других занятий», — пояснила Омански.

Донна также занимается гимнастикой, но делает это не каждый день, а чередует с другими видами активности. Например, в последнее время ей нравится заниматься боксом, но если вдруг у нее нет времени дойти до спортзала, она просто гуляет днем как минимум полчаса.

Правильное питание Омански ставит на второе место в списке своих полезных привычек: «Что касается питания, мне повезло, потому что мне нравится вся здоровая пища. Мне не приходилось к ней привыкать, хотя я помню свой первый год в школе, когда я каждый день ела рулеты с колбасой и джемом или безе. То есть то, что вы бы точно не давали своему ребенку сейчас ежедневно», — призналась модель.

Омански уже пять лет находится на веганской диете: модель уверяет, что это не составляет для нее никакого труда и она не чувствует никаких ограничений в питании — ей просто не хочется есть вредную, по ее мнению, пищу. Она каждый день пьет зеленый чай и говорит, что никогда в жизни не пила кофе, но зато не отказывает себе в бокале хорошего вина за ужином.

Тем, кто хочет добиться такой же фигуры, как у нее, модель рекомендует для начала свести к минимуму любые продукты с содержанием насыщенных и трансжиров. По ее мнению, «диета» с высокой концентрацией подобных веществ не приносит пользы организму: от этого он только будет быстрее стареть.

«Принимайте пищу с высоким содержанием клетчатки; она поможет вам оставаться молодыми, а организму — хорошо функционировать изнутри. Если ваши внутренности довольны, это обязательно проявится снаружи», — уверяет Омански.

Также модель напоминает, что даже при абсолютно здоровом питании нужно уделять внимание коже и ухаживать за ней. Каждое утро Омански умывается пенящимся гелем для лица, а затем наносит увлажняющий крем. По словам Омански, увлажнять кожу она начала лишь несколько лет назад: до этого ей было достаточно всего лишь не забыть умыться. Также с 25 лет она 1−2 раза в неделю принимает витамин А, чтобы поддерживать красоту своей кожи.

Донна Омански заявляет, что никогда не делала никаких операций, кроме коррекции зрения, а к косметологам обращалась только с целью улучшить цвет лица курсом пилингов или масок.

Также модель добавила, что и беременность не оказала какого-то негативного влияния на ее тело, в то время как большинство женщин в такой период набирают лишний вес и долго не могут его сбросить. Секрет модели, опять же, в активности: она советует поддерживать высокую скорость метаболизма, чтобы лишние калории сгорали сами.