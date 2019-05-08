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Ушел к молодой после четверти века в браке. История любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

09.05.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С тех пор, как Федор Бондарчук появился на красной ковровой дорожке «Кинотавра» с молодой актрисой Паулиной Андреевой, общественность разделилась на два лагеря. Первый считает, что актриса это делает ради ролей и денег. Второй — что ради любви.

А что по этому поводу думает одна из самых ярких пар российского кинематографа? Рассказываем в день рождения знаменитого режиссера: сегодня Федору Сергеевичу исполняется 52.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от WOMANSLOOK (@womanslook) 12 Ноя 2017 в 7:00 PST

О том, как состоялось их знакомство, пара предпочитает отмалчиваться: считают, что личная жизнь должна оставаться личной. Зато Федор не скрывает, где и при каких обстоятельствах впервые увидел Паулину. Произошло это на сцене МХТ имени Чехова: молодая актриса играла в паре с близким другом Бондарчука Игорем Верником.

«Она выделялась, сильно выделялась. „№ 13D“ (спектакль, в котором играла Андреева. — Прим. редакции) в таком темпоритме развивается, что мне, например, было бы очень трудно, а Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность и космическую скорость. На мой взгляд, у нее редкая театральная фактура. Дальше был кинорынок в Сочи, где Саша Цекало представлял свой проект „Саранча“. Это такой психологический триллер со множеством откровенных сцен, в котором главные роли играют Петр Федоров и Паулина Андреева. Я еще сказал Цекало: „Вы с ума сошли — такое неподготовленной консервативной российской публике показывать!“ Эта смелая роль тоже выделила для меня Паулину. Потом Москва зашумела по поводу сериала „Метод“. А потом мы просто познакомились», — вспоминает Бондарчук.

Осенью 2015-го поползли слухи: культовый режиссер изменяет жене с актрисой, которая младше его на два десятка лет. Особого резонанса эта новость не вызвала: о том, что в семье Бондарчуков не все гладко, говорили и раньше. Зато когда чета во всеуслышание заявила о расставании, народ всколыхнулся. Тогда же Федор появился с новой пассией на публике.

«У Поли есть родители, она из достаточно консервативной семьи. У меня уважительные и нежные отношения с моими близкими. Есть, в конце концов, зрители, которые понимают — или не понимают, — что происходит. Нам не хотелось жить в сплетнях, домыслах и пересудах, поэтому мы решили достойно показать, что мы — пара. Мы не просчитывали, в чем будем одеты, будем или не будем держаться за руки, как будем смотреть друг на друга, нам был важен сам факт первого совместного выхода», — объясняет режиссер.

В адрес Бондарчука сыпались колкости вроде «седина в бороду — бес в ребро». Паулину называли разлучницей, обвиняли в циничности и желании продвинуться по карьерной лестнице через постель — видимо, забывая, что к тому моменту Андреева уже была известной.

«Такая медийность — сомнительная радость, — комментирует Паулина. — Ровно с того момента, когда мы с Федором вышли на красную дорожку „Кинотавра“, я начала многое о себе узнавать. Стали появляться интервью незнакомых мне одноклассниц, соседей по петербургской квартире, дальнего родственника сестры подруги моей мамы. Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например. Экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее, бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов — никто не остался в стороне. Понимаете, какое безумие началось? Я была свободнее до той поры, пока меня знали только те, кто посмотрел спектакль или фильм с моим участием, а не прочитал все это».

В штыки новость об отношениях Бондарчука и Андреевой восприняла не только общественность, но и сын режиссера, Сергей. Поговаривают, парень даже поставил отцу ультиматум: или Паулина, или внуки (у Сергея двое детей. — Прим. редакции). Однако в конце концов эмоции улеглись, и Бондарчуки — старший и младший — примирились. Сергей с супругой даже пришли на юбилей Паулины: в соцсетях мужчина выложил трогательное фото с праздника, назвав отца «лучшим другом».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @seregabondar 23 Окт 2018 в 5:30 PDT

Безусловно, Федор не единожды пытался защитить возлюбленную от нападок, терпеливо объясняя прессе, что их со Светланой брак развалился задолго до его знакомства с Паулиной. Ему, конечно, никто не верил — как минимум до тех пор, пока экс-супруга не прервала молчание.

«Это очень важный момент: у нас никто не уходил ни от кого ради кого-то. Просто случился кризис, из которого мы не смогли выйти. У каждого из нас началась другая жизнь, и только через время у Федора появились новые отношения. Но это не было причиной развода, хотя за это осуждали и Федора, и его подругу. Это не так. Будет нечестно, если я этого не скажу», — объяснила Светлана в одном из интервью.

А на днях она даже выложила снимок, на котором позирует вместе с нынешним бойфрендом и бывшим мужем. Паулины на фото нет, но вовсе не потому, что между женщинами вражда. Напротив, Светлана, по ее словам, всегда рада общению. «Я открыта и Федору сказала об этом сразу!» — Объясняет она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срочно всем спать!

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Так разлучница или нет? История любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
 
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