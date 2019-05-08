«Смешать две коллекции плитки было не лучшей идеей». Новая история на конкурс «Моя кухня-3»

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» и сегодня рассказываем о ремонте за 15 тысяч рублей. Эти деньги хозяева потратили на обустройство кухни в частном доме, в который переехали впятером: мама, папа, двое детей и кошка.

Пишет Ольга из Гомеля:

— В 2016 году мы с мужем приняли решение — надо строить дом, и уже на следующий год мы стали счастливыми обладателями своей «коробки». У нас имелся опыт проживания в квартире с отдельной кухней, поэтому мы точно знали, что в новом доме объединение кухни с гостиной станет обязательным условием.



План кухни. Размер 14,59 м² позволяет с комфортом разместить на ней все необходимое.

Исходя из того же опыта, фасады кухни я планировала только белые.

При проектировании мы отказались от газовой плиты в пользу индукционной варочной панели. Об этом я ни разу не пожалела: вода на ней закипает мгновенно. А протираю ее после использования я всего за 30 секунд.





Полы у нас теплые, радиаторов на первом этаже нет, поэтому в качестве напольного покрытия логично использовать керамогранит. Мы выбрали польского производителя Stargres (коллекции Town и Timber).

Всю плитку для кухни заказывали в минском интернет-магазине с доставкой. Смешать две коллекции шестиугольной плитки на фартуке оказалось не самой удачной идеей, так как они различались по размеру — незначительно, но нашим мастерам пришлось попотеть.





Проем между кухней и гостиной обрамлен наличником, таким же, как все двери в доме.

С покрытием стен вопросов не возникло: как и почти во всем доме, на кухне мы использовали белые обои Rush, которые прекрасно себя зарекомендовали в нашей предыдущей квартире. Для акцентов использовали обои BN (Нидерланды) из коллекции Stitch, в сером и желтом цветах.





Потолок, как и во всем доме — из гипсокартона, покрашенного акриловой краской. Розетки делали по принципу «много не бывает» и не прогадали: используем почти все. Одновременно заложили розетки под встраиваемую бытовую технику.

Светильники были куплены в IKEA.

Наконец, дело дошло до выбора кухонного гарнитура. Мы посетили все более-менее крупные пункты продажи кухонь в Гомеле и остановились на салоне «ГеосИдеал»: мне понравились фасады, а мужу — толковые замерщики. Модель нашей кухни — «Алегри».





Столешница у нас интегрирована с подоконником. Стандартной ширины не хватало, поэтому мы заказали ее у представителей GetaLit в Минске. Кухню нам изготовили даже раньше запланированных двух месяцев, установщикам пришлось ждать, пока нам доставят и уложат напольную плитку.

При заказе кухни мы сэкономили на ручках, купив их в IKEA, также отдельно был приобретен механизм для углового шкафа и лоток для столовых приборов. Параллельно мы выбирали бытовую технику: холодильник, посудомоечную машину, вытяжку, духовой шкаф и варочную панель, а также мойку и смеситель.

Мойку я выбрала с двумя чашами из черного искусственного камня Teka: побоялась, что не смогу отмыть светлую от чая и кофе.

Смеситель — тоже Teka, с выдвижным изливом. Также на мойке разместился кран обратного осмоса.





Микроволновую печь повесили на кронштейны — такое размещение показалось нам достаточно удобным еще на предыдущем месте жительства. В корзине, размещенной на ней, мы прячем конфеты и сладости. Изначально они располагались в выдвижном ящике в нижней части кухни, но сладости, до которых дети могут дотянуться сами, имеют свойство слишком быстро заканчиваться, а это неполезно для здоровья малышей.

Варочная панель серого цвета Kaiser — моя большая любовь, на ней не видно вообще никаких пятен. Вся нижняя часть кухни — с выдвижными ящиками, за исключением ящика под мойкой.

Между мойкой и посудомоечной машиной располагается карго, где хранятся средства для мытья посуды и губки.





Верхние ящики — с распашными дверцами.

На столешнице постоянно находятся только чайник, кофемолка и тостер. Рабочая зона подсвечивается светодиодной лентой, расположенной под верхними ящиками.

Обеденная группа появилась самой последней: мы долго выбирали стол. В итоге остановились на черном раздвижном от IKEA. В сложенном виде для ежедневного использования его хватает, а при необходимости он раскладывается до 166 см.

Стулья приобрели в «Ами Мебель». Один стул — желтый, в поддержку обоев в гостиной.





Шторы на окна планировались римские, но тут муж был категорически против — из окна открывается вид на изумительное дерево. Поскольку окна выходят на северную сторону, я согласилась с мужем: штор пока не будет. В итоге появился «воинствующий скандинавский минимализм», которым мы очень довольны.





Расчет ниже — очень приблизительной, так как ремонт делался одновременно во всем доме.

Смета:

Кухонный гарнитур 7400 рублей Cтолешница 500 рублей Светильники 300 рублей Встраиваемый холодильник 1100 рублей Встраиваемый духовой шкаф 900 рублей Варочная поверхность 1100 рублей Посудомоечная машина 800 рублей Смеситель 400 рублей Мойка 420 рублей Плитка на фартук 1300 рублей Вытяжка 250 рублей Кухонный стол 550 рублей Стулья (6 штук) 300 рублей Итого ≈ 15 320 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Как много (если не всё) значит в интерьере план и архитектура! Когда не так много просторной площади, но и не так мало. Когда простыми приемами можно все решить: и свет, и пространство, и функции.

И остается совсем немногое: вдохнуть в эту историю свою душу. А какая она, и что получилось — не нам судить. Это творчество, когда талант раскрывается в деталях, минуя все преграды и разочарования, но постепенно, долго и упорно. А результат — он всегда потрясающий.

Но это в идеале, а такое редко получается просто, без нюансов. Ведь как обычно: то что-то не так со светильниками, то сразу не сообразил, как расставить мебель, то плитку долго искал — то «то», то «это». Ошибся, зря сделал, как советовали. А надо было «так»… И все равно мы всегда во всем сомневаемся.

Но светильники, возможно, стоит лишние убрать, выделить светом обеденный стол и рабочие зоны. Расположить на разных уровнях, к примеру. Ну, а, может, и по-другому. Смириться с выбором плитки. Просто по-новому на это взглянуть. И добавить ненужных деталей. А что? Зато это настроение. Зато это внимание к себе.

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