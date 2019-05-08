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«Смешать две коллекции плитки было не лучшей идеей». Новая история на конкурс «Моя кухня-3»
Источник материала: Tut.by
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Пишет Ольга из Гомеля:
— В 2016 году мы с мужем приняли решение — надо строить дом, и уже на следующий год мы стали счастливыми обладателями своей «коробки». У нас имелся опыт проживания в квартире с отдельной кухней, поэтому мы точно знали, что в новом доме объединение кухни с гостиной станет обязательным условием.
Исходя из того же опыта, фасады кухни я планировала только белые.
При проектировании мы отказались от газовой плиты в пользу индукционной варочной панели. Об этом я ни разу не пожалела: вода на ней закипает мгновенно. А протираю ее после использования я всего за 30 секунд.
Полы у нас теплые, радиаторов на первом этаже нет, поэтому в качестве напольного покрытия логично использовать керамогранит. Мы выбрали польского производителя Stargres (коллекции Town и Timber).
Всю плитку для кухни заказывали в минском интернет-магазине с доставкой. Смешать две коллекции шестиугольной плитки на фартуке оказалось не самой удачной идеей, так как они различались по размеру — незначительно, но нашим мастерам пришлось попотеть.
Проем между кухней и гостиной обрамлен наличником, таким же, как все двери в доме.
С покрытием стен вопросов не возникло: как и почти во всем доме, на кухне мы использовали белые обои Rush, которые прекрасно себя зарекомендовали в нашей предыдущей квартире. Для акцентов использовали обои BN (Нидерланды) из коллекции Stitch, в сером и желтом цветах.
Потолок, как и во всем доме — из гипсокартона, покрашенного акриловой краской. Розетки делали по принципу «много не бывает» и не прогадали: используем почти все. Одновременно заложили розетки под встраиваемую бытовую технику.
Светильники были куплены в IKEA.
Наконец, дело дошло до выбора кухонного гарнитура. Мы посетили все более-менее крупные пункты продажи кухонь в Гомеле и остановились на салоне «ГеосИдеал»: мне понравились фасады, а мужу — толковые замерщики. Модель нашей кухни — «Алегри».
Столешница у нас интегрирована с подоконником. Стандартной ширины не хватало, поэтому мы заказали ее у представителей GetaLit в Минске. Кухню нам изготовили даже раньше запланированных двух месяцев, установщикам пришлось ждать, пока нам доставят и уложат напольную плитку.
При заказе кухни мы сэкономили на ручках, купив их в IKEA, также отдельно был приобретен механизм для углового шкафа и лоток для столовых приборов. Параллельно мы выбирали бытовую технику: холодильник, посудомоечную машину, вытяжку, духовой шкаф и варочную панель, а также мойку и смеситель.
Мойку я выбрала с двумя чашами из черного искусственного камня Teka: побоялась, что не смогу отмыть светлую от чая и кофе.
Смеситель — тоже Teka, с выдвижным изливом. Также на мойке разместился кран обратного осмоса.
Микроволновую печь повесили на кронштейны — такое размещение показалось нам достаточно удобным еще на предыдущем месте жительства. В корзине, размещенной на ней, мы прячем конфеты и сладости. Изначально они располагались в выдвижном ящике в нижней части кухни, но сладости, до которых дети могут дотянуться сами, имеют свойство слишком быстро заканчиваться, а это неполезно для здоровья малышей.
Варочная панель серого цвета Kaiser — моя большая любовь, на ней не видно вообще никаких пятен. Вся нижняя часть кухни — с выдвижными ящиками, за исключением ящика под мойкой.
Между мойкой и посудомоечной машиной располагается карго, где хранятся средства для мытья посуды и губки.
Верхние ящики — с распашными дверцами.
На столешнице постоянно находятся только чайник, кофемолка и тостер. Рабочая зона подсвечивается светодиодной лентой, расположенной под верхними ящиками.
Обеденная группа появилась самой последней: мы долго выбирали стол. В итоге остановились на черном раздвижном от IKEA. В сложенном виде для ежедневного использования его хватает, а при необходимости он раскладывается до 166 см.
Стулья приобрели в «Ами Мебель». Один стул — желтый, в поддержку обоев в гостиной.
Шторы на окна планировались римские, но тут муж был категорически против — из окна открывается вид на изумительное дерево. Поскольку окна выходят на северную сторону, я согласилась с мужем: штор пока не будет. В итоге появился «воинствующий скандинавский минимализм», которым мы очень довольны.
Расчет ниже — очень приблизительной, так как ремонт делался одновременно во всем доме.
Смета:
— Как много (если не всё) значит в интерьере план и архитектура! Когда не так много просторной площади, но и не так мало. Когда простыми приемами можно все решить: и свет, и пространство, и функции.
И остается совсем немногое: вдохнуть в эту историю свою душу. А какая она, и что получилось — не нам судить. Это творчество, когда талант раскрывается в деталях, минуя все преграды и разочарования, но постепенно, долго и упорно. А результат — он всегда потрясающий.
Но это в идеале, а такое редко получается просто, без нюансов. Ведь как обычно: то что-то не так со светильниками, то сразу не сообразил, как расставить мебель, то плитку долго искал — то «то», то «это». Ошибся, зря сделал, как советовали. А надо было «так»… И все равно мы всегда во всем сомневаемся.
Но светильники, возможно, стоит лишние убрать, выделить светом обеденный стол и рабочие зоны. Расположить на разных уровнях, к примеру. Ну, а, может, и по-другому. Смириться с выбором плитки. Просто по-новому на это взглянуть. И добавить ненужных деталей. А что? Зато это настроение. Зато это внимание к себе.
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Рассказываем о ремонте кухни в частном доме за 15 тысяч рублей, где сделали ставку на белый цвет с яркими акцентами. *Партнерский материал
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