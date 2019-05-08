«Парни, если будете так жить, то умрете раньше». 22-летняя феминистка - о токсичной маскулинности

Источник материала: Tut.by

Слышали фразу «токсичные мужчины»? Ага, мы тоже. Поэтому и решили спросить 22-летнюю феминистку Елизавету (имя изменено по желанию героини) о том, что на самом деле девушки вкладывают в эту фразу, говоря о парнях. А еще задали несколько вопросов, которые просто невозможно не задать, если ты наконец остался один на один с феминисткой.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Что вообще такое «токсичная маскулинность», если мы говорим о парнях?

— Вкратце: это вредные нормы поведения, которым следуют мужчины, чтобы «быть мужиком» в глазах окружающих. Понятием «токсичная маскулинность» описывается желание всегда оставаться правым и говорить последнее слово, не показывать слабость и свои эмоции, страх публично заплакать или показаться «гомиком», необходимость постоянно показывать свою физическую силу…

«Токсичны» эти нормы потому, что наносят вред и обществу, и самим парням. Обществу — потому что подобные правила поведения поощряют насилие, в том числе и домашнее, и сексуальное. Вы точно слышали от мужчин (или даже от себя) фразы в духе «у меня разговор короткий: чуть что, сразу даю в лоб» или «мужик не может себя контролировать, когда перед ним идут в короткой юбке, она сама напросилась».

Подобные убеждения как раз исходят из токсичной маскулинности, навязанной еще с детства. Родители говорят «не плачь, ты же мальчик», в школе надо «не быть терпилой» и отвечать одноклассникам, которые тебя задирают, в подростковом возрасте и дальше — показывать статус типа «у меня есть деньги и самка».

Самое интересное, что вредят эти установки не только женщинам (потому что «их место на кухне») или геям (потому что их «настоящие мужики» презирают или, хуже того, хотят убить), а и самим «настоящим мужикам». Подверженные таким стереотипам мужчины чаще ввязываются в драки и другие опасные авантюры («тебе че, слабо прыгнуть вон с той тарзанки?»), реже обращаются к врачу (потому что «настоящий мужик» должен терпеть боль и вообще он по умолчанию здоров как бык), пьют больше алкоголя или чаще курят (потому что все «крутые мужчины» в кино типа Джеймса Бонда обязательно с бокалом виски и сигарой) и даже чаще совершают суицид (потому что если всю жизнь подавлять свои «нежелательные» эмоции, рано или поздно психика перестанет работать так, как нужно).





В общем, про это написана уже куча научных статей, можно почитать, например, вот эту . Но когда рассказываешь кому-то про токсичную маскулинность, обычно парни реагируют так: «Что? Вы не разрешаете мне быть мужиком?!» Но прикол ведь не в этом, а в том, чтобы понять, что плохого несет в себе фраза «быть мужиком».

Ну и мне как феминистке, конечно, неприятнее всего, что такие «мужские» комплексы обычно идут в комплекте со всеми возможными гендерными стереотипами и соответствующими запросами к женщинам. Например: «Да, я готов платить за свою девочку в кафе, но только если она будет красивенькая и не тяжелее 55 килограммов, и чтобы она меня всегда слушала, и чтобы я всегда был немножко умнее ее, и чтобы я зарабатывал больше нее».

Получается, все феминистки против того, чтобы за них в кафе платили?

— У разных феминисток может быть разная точка зрения по этому вопросу, так что я лучше буду говорить только о своем опыте.

Я не только поддерживаю феминизм, но и стараюсь критиковать капитализм, например, потому что у него есть куча вполне очевидных недостатков. В частности — неравномерное распределение благ, которое на самом деле мало зависит от личных трудов и способностей. В идеале перераспределять эти блага через налоги и соцподдержку должно государство, но у нас это работает со скрипом. Так что в некоторых ситуациях, когда я гуляю со своими друзьями или подругами и знаю, что у меня есть зарплата, а они живут на одну стипендию, я так говорю: «Давай я проставлюсь, мне не жалко».





Но бывает и наоборот: я знакомлюсь в тиндере с парнем, у которого в профиле написано «программист в Wargaming». Конечно, если он сам предложит заплатить, то я вообще не буду париться, потому что очевидно, что он не последний рубль из кармана ради меня достал.

По умолчанию каждый должен платить сам за себя и заказывать исходя из своих финансовых возможностей. Но если кто-то в конце вечера скажет «я сам (-а) за нас заплачу, мне не жалко», то ради бога.

С другой стороны, есть парни, которые думают: «Как девушка вообще может сама за себя платить в ресторане? Я обязан быть рыцарем». Многих феминисток такой подход задевает, потому что это ставит тебя в позицию беспомощного объекта, который надо обслуживать. Да, кто-то скажет, что это удобно, когда за тебя платят, но обычно эта готовность платить у мужчин идет в комплекте с убеждениями, что женщины должны помалкивать и знать свое место. Могу провести простую аналогию: за детей родители тоже платят в ресторанах. Но вам понравится, если с вами будут обращаться, как с ребенком?

Я — за то, чтобы у всех был выбор и чтобы никто ни от кого не ждал, что за него заплатят или что за другого надо платить. Для этого у людей есть рот — чтобы вслух обсудить, у кого какие запросы и ожидания. Я понимаю, что для мужчины ситуация тоже может быть сложной: он чувствует себя обязанным выложить карту и предложить заплатить, потому что от него этого, наверное, ждут. Но что тебе мешает вслух сказать: «У меня есть деньги заплатить только за себя»? Это опять-таки проблема с токсичной маскулинностью. Почему тебе кажется, что это проявление уязвимости — просто обсудить с девушкой уровень ваших доходов или заранее сказать, что каждый платит сам за себя. Причем сделать это можно еще до того, как вы сделали заказ. В этом нет ничего ужасного: это твое право — распоряжаться своими деньгами.

Окей, так как себя вести с девушкой, чтоб не быть «токсичным»?

— Общайтесь с девушкой так, как будто это ваш друг. Конечно, для многих это странный концепт, потому что нас с детства учили, что настоящая дружба — только мужская, а девочки — они откуда-то с Венеры. Но попробуйте ради разнообразия видеть в женщине в первую очередь человека, личность, а не половые органы.

Скорее всего, если парень обсуждает со своими друзьями что-то, в чем он сам не разбирается, то он не будет закатывать глаза в ответ на объяснения и пытаться поучать в ответ со своей снисходительной позиции «нет, я знаю лучше», потому что срочно надо быть самым умным разговоре. Парень послушает друга, потому что воспринимает его как равного. Общение подразумевает понимание, что собеседник тебе может что-то дать — информационно, эмоционально. То есть ты смотришь на друга не как на человека, выполняющего функцию, а как на кого-то близкого и равного.

С женщинами общение, наоборот, часто сводится до функции: переспать, поесть, ну, может, кино вместе посмотреть. С мужчинами общаются просто потому, что приятно проводить время вместе. А с женщинами есть какая-то установка «девушка нужна, чтоб жизнь была теплее и уютнее». Она тебе кот, что ли?

То есть если парень пришел уставший с работы и попросил девушку приготовить ему ужин, то он токсичный?

— Во-первых, еще неизвестно, насколько устала его девушка. Может, она бы тоже не отказалась поваляться на диване. Во-вторых, тут та же ситуация, что и с оплатой счета в ресторане: откройте рот и скажите нормально, что вы чувствуете, а не ждите от кого-то, что он (-а) все поймет по умолчанию. В каждом конкретном случае можно спокойно разобраться в том, у кого сейчас есть больше времени и сил на то, чтобы готовить.

Скажем, я в такой ситуации поступаю так: если у меня есть полчаса и мне не влом, то я сделаю ужин — мне не жалко, к тому же будет приятно позаботиться о том, кого я люблю. Но это зависит от тона, которым эта просьба высказана. Если это просто человеческая просьба помочь, потому что тебе тяжело справиться самому — это одно. А если это «неси еду, женщина, мужик устал» — уже совсем другое.

По умолчанию каждый взрослый человек должен заботиться о своих нуждах сам. Если у кого-то нет сил, времени и желания обслуживать другого, то у него есть полное право это не делать. Ты взрослый человек, не ребенок: если ты умрешь от голода, это не будет ничьей виной, только твоей.

Но многие парни, наоборот, очень грубо общаются с друзьями. Разве девушкам не хочется, чтобы с ними были вежливее и мягче?

— Вежливее и мягче надо быть вообще со всеми. Если для вашего парня нормально при встрече с другом сказать «ну ты и страшный сегодня, чувак, еще и прыщ у тебя на лбу», — это не повод требовать, чтобы с вами разговаривали так же, это повод сменить парня.

Все люди, конечно, разные, и кого-то такое вообще не обижает, но большинству подобные вещи будет как минимум неприятно слушать вне зависимости от того, мужчина ты или женщина. И если твоего парня не волнует, что чувствуют его друзья, когда он им такое говорит, то, соответственно, его не будет волновать и то, что чувствуешь ты. Это базовое правило человеческого отношения друг к другу: если ты заботишься о человеке — ты не говоришь ему г… на. Вот и все.

Почему вообще так получается?

— Вся проблема гендерного общения состоит в том, что мы воспитаны в соответствии с канонами диснеевских мультиков: принцы должны вести себя по-рыцарски, а принцессы — быть красивыми, добрыми, кроткими. И, по-моему, это портит жизнь всем.

Это не значит, что нам всем надо отказаться от мультиков (тем более что в последние лет десять они стали куда лучше). Надо просто рефлексировать над тем, откуда берутся наши убеждения.

Я, например, и сама до сих пор не могу до конца от них избавиться. Допустим, я сижу в тиндере и понимаю: чтобы сегодня у меня был секс вот с этим конкретным мужчиной, мне необходимо быть условно «хорошей девочкой», то есть не выпячивать, что я феминистка, давать молча придержать за мной дверь и так далее. Просто потому, что мне лень объяснять, почему я не хочу этого делать. Хотя насчет двери, конечно, перебор: придерживать ее стоит перед всеми людьми, потому что это вопрос безопасности. (Смеется.)

Чем дольше я живу, тем больше мне кажется, что парней, свободных от гендерных стереотипов, практически нет. Со взрослыми мужчинами часто такое бывает: на работе отличный профессионал, логика на месте, соображает быстро, зато в быту — эмоциональный интеллект , как у 5-летнего ребенка.

Настоящие мужики не проявляют эмодзи. — Влад (@vlad_dfe) May 2, 2019

В итоге человек не умеет говорить о своих чувствах, у него ноль базовых понятий об этике. А ведь они простые: если тебе говорят «нет», это значит «нет»; если тебе говорят «не лезь в мое личное пространство», значит, нельзя туда лезть; если перед тобой живой человек, он по умолчанию заслуживает уважения.

Зачастую такие простые вещи им просто не закладывались с детства, потому что считалось: «Ай, мальчики, пускай дерутся, это в их природе». И да, то самое «не плачь, терпи, будь мужчиной». И как им научиться разбираться со своими чувствами, когда им все детство фактически говорили «у тебя нет никаких чувств»? Конечно, они этого не знают.

Но почему парни не могут нас услышать, когда мы об этом им говорим?

— Потому что они не умеют слушать женщин! Этому их тоже, представьте себе, не учили. Вместо этого их учили показывать, что они самые умные, «не то что эти глупые девчонки». Именно из-за этого женщинам тяжело говорить с мужчинами о науке, искусстве — вообще о чем-то, кроме примитивного быта. Только начинаешь о чем-то рассказывать — кинематограф, например, обсуждаете — и сразу сталкиваешься с менсплейнингом.

Менсплейнинг (англ. mansplaining) — снисходительная манера разговора, используя которую мужчина объясняет что-то женщине с помощью упрощенных формулировок, делая скидку на ее пол. Используя подобную манеру, мужчина ставит под вопрос осведомленность женщины в теме. Слово также употребляется в ситуациях, в которых мужчина ведет разговор с целью самовозвеличения, желая показать, что он разбирается в теме лучше, чем женщина. Слово образовано в результате контаминации (слияния) слов man (англ. «мужчина») и explaining (англ. «объяснение»).

Причем я прекрасно понимаю, что большинство парней не делают это нарочно: скорее всего, они даже не осознают этого. Просто они так с детства научились: в любом разговоре надо показывать свою значимость. Парням сложно просто кивнуть в ответ на объяснение и сказать «понятно», им обязательно нужно высказать свое суперполезное мнение и показать, что, мол, ты-то тоже специалист в этой проблеме.

Но ведь когда ты пришел на прием к врачу, ты же не будешь делать грудь колесом и объяснять ему в ответ что-то про болезни и антибиотики? Тут ты способен допустить, что некомпетентен и надо просто слушать. Так почему ты не можешь допустить, что девушка в чем-то разбирается лучше тебя?

Конечно, в общении с женщинами мужчинам куда проще устанавливать авторитет — во многом благодаря тому, что мы и сами уступаем. Не потому что мы такие от природы, а опять же — нас так приучили с детства: «не кричи так громко, не лезь вперед всех, не умничай, ты же девочка».





Особенно неприятно, когда тебе просто не дают договорить фразу и перебивают, заканчивая ее за тебя. Допустим, ты отвечаешь на вопрос о своих чувствах, начинаешь объяснять, а тебе в середине речи прилетает: «А, понятно. Ты имеешь в виду вот это?» — подразумевая типа «я это уже встречал, с вами всеми все ясно». Ты возражаешь: «Нет, мой опыт был вот такой». Но парень все равно уже уверен, что он лучше тебя знает, что происходит у тебя в голове. Сравните: когда тебе что-то рассказывает друг, ты же, будучи парнем, не скажешь ему: «Да все вы, мужики, такие». Скорее всего, ты просто скажешь: «Да, братан, пришибло тебя, конечно».

А зачем вообще парням менять свое поведение, если им и так классно живется?

— Есть моральные принципы, которым стараются следовать все адекватные люди. Например, не делать больно другим и не убивать никого. И исходя из этого можно сделать вывод: девушкам (феминисткам в том числе) не стоит делать больно, потому что они такие же ценные человеческие существа, как и ты. Но я прекрасно понимаю, что многих людей такое объяснение не убедит. Мне в целом понятна и мораль «я буду делать так, как лучше мне». Нередко я и сама ею пользуюсь.

Если подходить с точки зрения эгоизма, то мужчинам просто выгодно бороться против патриархата и освобождать себя от рамок токсичной маскулинности. Просто потому, что если вы продолжите в них жить, то умрете раньше.

С большой вероятностью (подчеркну еще раз) вы будете больше пить, чаще ввязываться в драки, реже ходить к врачу и меньше говорить о своих чувствах, накапливая все в себе, что в свою очередь повышает риск болезней сердца и суицида. Но и эти аргументы убедят немногих: в конце концов, зачем думать о далеком будущем, когда можно получить удовольствие от чувства собственного превосходства прямо сейчас?

В целом именно поэтому феминизм — это женщины за права женщин, а не «все за права всех». Те, кому хуже, требуют к себе нормального отношения, а те, кому лучше, не хотят ничего менять. Это вполне логично. Но все равно вопрос «зачем мужчинам уважать женщин» в итоге звучит как «зачем белым освобождать черных». Действительно, белым было очень удобно иметь рабов, и всему югу США во времена гражданской войны было вообще не в кайф отпускать их на волю.

Давайте посмотрим на историю: какая бы ни была форма угнетения (будь то рабство, расизм, нацизм, классовая система или что-то еще), со временем обществу приходилось принять мысль о том, что это какая-то фигня и от этого надо избавляться. Поэтому мой ответ мужчинам, которым нравится «быть мужиками» и считать женщин мебелью, такой: конечно, вы можете до последнего держаться за свои убеждения и традиционные ценности, но в конечном счете вы все равно останетесь в меньшинстве. Общество будет прогрессировать и без вас.