Как научиться лазить по веревке: инструкция

Источник материала: Tut.by

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга «Микро мастер-классы: Как освоить максимум интересного быстро и легко» . В ней — несколько десятков «пробников» самых разных навыков, которым можно научиться за короткое время. Если какое-то из занятий по-настоящему увлечет вас, вы всегда можете продолжить осваивать его — уже на серьезном уровне.

С разрешения издательства GO.TUT.BY публикует отрывок из книги: о том, как освоить лазание по веревке.

— Людям редко приходится лазать по веревке (если только они не принадлежат к тайному обществу тех, кто лазает по деревьям, чтобы обрезать ветви). Альпинисты обычно понятия не имеют о том, как это делается, потому что пользуются специальными приспособлениями для восхождения. В кое-каких физкультурных залах еще остались толстые канаты для лазанья, и некоторым удается с ними справиться. Для прочих даже этот относительно простой подъем — действие столь же таинственное и сложное, как индийский фокус с веревкой. Однако лазанье — полезное умение, сочетающее координацию и силу, и оно может даже спасти вам жизнь, если вы вдруг окажетесь в какой-нибудь темной расщелине, откуда выбраться можно будет только по сброшенной сверху веревке. И, скорее всего, на ней не будет узлов, таких как в детских приключенческих книжках. Так что придется выбирать, забраться по ней или умереть…



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По толстому канату лазать легче, потому что в этом случае трение между ступнями и веревкой — ключевая хитрость — сильнее. Диаметр тонкой веревки, которой обычно пользуются обрезчики деревьев, примерно полтора сантиметра, — и висеть на ней не слишком-то приятно. Можно завязать на ней узел или прикрепить специальное альпинистское приспособление, которое можно двигать вверх и цепляться, когда будете перемещать ступни. Но, в любом случае, вся хитрость в ступнях, а не в руках. Вы должны обмотать ноги веревкой в форме буквы S, чтобы ступня, находящаяся на верхнем изгибе, крепко упиралась в ту, что находится в нижнем. Залезать по тонкой веревке лучше в ботинках или прочных кроссовках, а не босиком. По более толстому канату можно залезать в тонкой легкой обуви, и вам не придется так сильно опутывать ноги веревкой. Идея в том, чтобы создать на веревке прочный тормоз, который будет перемещаться вверх, когда на него не давит верхняя ступня, и оставаться неподвижным, когда верхняя ступня на него опирается. На короткий момент, когда ступни будут перемещаться вверх, придется повиснуть на руках. Вы сгибаете колени, задействуете «тормоз» и встаете на веревку, выпрямляя колени и вытягиваясь вверх. На руках вы должны только висеть, а высоту набирать за счет выпрямления коленей.

Диаметр тонкой веревки, которой обычно пользуются обрезчики деревьев, примерно полтора сантиметра, — и висеть на ней не слишком-то приятно. Можно завязать на ней узел или прикрепить специальное альпинистское приспособление, которое можно двигать вверх и цепляться, когда будете перемещать ступни. Но, в любом случае, вся хитрость в ступнях, а не в руках. Вы должны обмотать ноги веревкой в форме буквы S, чтобы ступня, находящаяся на верхнем изгибе, крепко упиралась в ту, что находится в нижнем. Залезать по тонкой веревке лучше в ботинках или прочных кроссовках, а не босиком. По более толстому канату можно залезать в тонкой легкой обуви, и вам не придется так сильно опутывать ноги веревкой. Идея в том, чтобы создать на веревке прочный тормоз, который будет перемещаться вверх, когда на него не давит верхняя ступня, и оставаться неподвижным, когда верхняя ступня на него опирается. На короткий момент, когда ступни будут перемещаться вверх, придется повиснуть на руках. Вы сгибаете колени, задействуете «тормоз» и встаете на веревку, выпрямляя колени и вытягиваясь вверх. На руках вы должны только висеть, а высоту набирать за счет выпрямления коленей. Вы должны на секунду-другую повиснуть на руках, пока ноги обхватывают веревку и перемещаются вверх. Затем вы сжимаете изгибы веревки между ступнями, чтобы зафиксировать положение. Это позволит вам ухватиться за веревку выше и повторить процесс. Такой способ значительно уменьшает нагрузку на руки, так что дело здесь действительно в координации и в навыке, а не в силе. Часть этого навыка — сделать так, чтобы веревка обвивала ступни, но не соскальзывала с них.

Затем вы сжимаете изгибы веревки между ступнями, чтобы зафиксировать положение. Это позволит вам ухватиться за веревку выше и повторить процесс. Такой способ значительно уменьшает нагрузку на руки, так что дело здесь действительно в координации и в навыке, а не в силе. Часть этого навыка — сделать так, чтобы веревка обвивала ступни, но не соскальзывала с них. Начните тренироваться на толстом канате, а затем переходите к более тонким веревкам. Если хотите освоить тонкую веревку для лазанья по деревьям, тренируйтесь с альпинистским зажимом, на котором можно висеть, и перемещайте ноги вверх и вниз, чтобы привыкнуть.

Если хотите освоить тонкую веревку для лазанья по деревьям, тренируйтесь с альпинистским зажимом, на котором можно висеть, и перемещайте ноги вверх и вниз, чтобы привыкнуть. Лазанье по веревке — превосходная тренировка для всего тела. Хотя в современных спортзалах может и не быть старого каната, свисающего с потолка, такие тренировки снова приобретают популярность. Это уникальное упражнение, оно укрепляет мышцы торса, силу и координацию мышц лодыжек и ступней.

Хотя в современных спортзалах может и не быть старого каната, свисающего с потолка, такие тренировки снова приобретают популярность. Это уникальное упражнение, оно укрепляет мышцы торса, силу и координацию мышц лодыжек и ступней. Можно тренироваться лазать по веревке на время. Вначале вы можете решить, что вам не хватит сил, но, когда наберетесь опыта, поймете, что это абсурд. При правильной технике лазанье по веревке требует гораздо меньше сил, чем представляется новичку. Достигнув определенного уровня, вы начнете специально пользоваться утяжелением, чтобы усложнить упражнение.

Вначале вы можете решить, что вам не хватит сил, но, когда наберетесь опыта, поймете, что это абсурд. При правильной технике лазанье по веревке требует гораздо меньше сил, чем представляется новичку. Достигнув определенного уровня, вы начнете специально пользоваться утяжелением, чтобы усложнить упражнение. Лазанье по деревьям связано с определенным риском (однажды я упал с дерева и сломал руку), но если вы будете заниматься этим осторожно, с правильным снаряжением и товарищами, то легко определите приемлемые для себя пределы риска.