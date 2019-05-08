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Автор хет-трика в ворота «Аякса»: Это лучший момент в моей жизни!

09.05.2019 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автор хет-трика в ворота «Аякса» бразилец Лукас Моура, чьи геройства помогли «Тотенхэму» на последних секундах вырвать путевку в финал Лиги чемпионов, поделился эмоциями после невероятного камбэка, сообщает официальный сайт УЕФА.


Фото: Reuters

— Невозможно описать словами, что я сейчас чувствую. Я очень, очень рад и горд своими партнерами. Мы не переставали верить, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили этот момент радости. Мы — семья. Сейчас очень сложно справляться с эмоциями.

Футбол порой предоставляет такие моменты, о которых нельзя было помышлять. Мы должны как следует насладиться этой победой. Посмотрите на меня! Это лучший момент в моей карьере, в моей жизни!

Я не переставал верить в ребят. Наша команда на многое способна, даже без ключевых игроков. Надо бороться в каждом матче так, как мы делали это сегодня. Я должен поблагодарить своих партнеров, потому что те чувства, которые я переживаю сейчас в «Тоттенхэме», по-настоящему уникальны, — сказал Лукас Моура.

Лукас Моура проводил 50-й матч в еврокубках, хет-трик — неплохой способ отметить юбилей. 26-летний бразилец стал всего пятым футболистом, забившим три мяча в матче на стадии полуфинала. Прежде хет-трики в полуфинальных поединках Лиги чемпионов оформляли Алессандро Дель Пьеро, Ивица Олич, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.

 
 
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Автор хет-трика в ворота «Аякса» бразилец Лукас Моура, чьи геройства помогли «Тотенхэму» на последних секундах вырвать путевку в финал Лиги чемпионов, поделился...
 
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