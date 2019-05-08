Нехватка кадров в Германии. Какие работники нужны на немецком рынке труда

Источник материала: Tut.by

Для специалистов с высшим образованием из стран, не входящих в ЕС, для трудоустройства в Германии ограничений по профессиям нет. Главное — вуз, выдавший диплом, должен быть признан в Германии, квалификация должна быть подтверждена немецким профильным ведомством, а Федеральное агентство по труду должно проверить, не может ли данную вакансию занять специалист из Германии или другой страны ЕС. В случае особо востребованных кадров — врачей, инженеров, айтишников или ученых — можно получить и «голубую карту» (Blue Card). А вот для специалистов с профобразованием доступ на немецкий рынок труда существенно ограничен.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Миграционный закон, который будет способствовать трудоустройству представителей рабочих специальностей, планируется принять к 2020 году. А пока шансы есть только в рамках программы PuMa в Баден-Вюртемберге или если профессия указана в специальном списке, который называется позитивным (Positivliste). Что это за список?

Нехватка кадров в Германии: актуальная ситуация

Раз в полгода немецкое Федеральное агентство по труду анализирует ситуацию на рынке труда в Германии, чтобы выяснить, в каких сферах не хватает специалистов и какие регионы нуждаются в них больше всего. Самый свежий отчет был составлен в декабре 2018 года. Вывод: повсеместной всеобщей нехватки кадров в Германии не наблюдается, но есть сферы, где она очевидна.

Например, не хватает специалистов по мехатронике и автоматизации, а также в энергетической области. Подолгу незанятыми вакансии остаются и в сфере строительства, где из-за хорошей конъюнктуры и низких процентных ставок на кредиты для строительства вырос и кадровый спрос. Дефицит кадров существует в сфере автомобильного инжиниринга и авиационно-космической техники. Кадровый голод усиливается в сфере ухода за больными и престарелыми. Разработка ПO, программирование и IT-консалтинг — еще одно проблемное направление.

На основе полученных результатов Федеральное агентство по труду и составляет позитивный список востребованных специальностей, предполагающих наличие профессионального образования. Только если профессия входит в этот список, немецкие работодатели могут трудоустраивать специалистов не из ЕС.

«На данный момент иностранцы могут работать в Германии по профессии, не требующей высшего образования, если у них есть признанное в Германии профобразование и если профессия относится к востребованным, — объясняет в интервью DW сотрудница Федерального агентства по труду Ульрике Бек (Ulrike Beck). — C принятием нового миграционного закона позитивный список будет отменен». То есть в будущем работать в Германии с профобразованием можно будет всем, кто подтвердил свой диплом.

Специалисты с профобразованием: кого не хватает

Позитивный список обновляется раз в полгода и существует в двух версиях — на немецком и английском языках. Последний раз он был актуализирован в марте. Электрики, каменщики, кровельщики — всего в списке приведены около пяти десятков групп профессий.

Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда? В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в «позитивный список». Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог — этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка — разработчики программного обеспечения.

Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя.