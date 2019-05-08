Тренер «Тоттенхэма»: Все герои, а Лукас Моура - супергерой

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Тоттенхэма» Мауриcио Почеттино в слезах давал интервью после сумасшедшего матча с «Аяксом» , в котором его команда на последних секундах вырвала путевку в финал Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.



Фото: Reuters

— Сейчас трудно говорить. Спасибо футболу, спасибо моим игрокам, у меня команда, где каждый может назвать себя героем. Второй тайм был невероятным. Невозможно пережить такие эмоции без футбола.

Мы обсуждали на собрании, что если все делать с любовью, то ты будешь получать удовольствие от проделанной работы. Матч был очень трудным, но я рад, что у меня была возможность наблюдать за этой игрой. Спасибо болельщикам и всем, кто верил в нас с начала сезона и помог нам достичь этой цели.

Я очень рад, что являюсь тренером, работаю в этой сфере и получаю возможность переживать такие моменты, как этот. Это для моей семьи в том числе — для людей, которые нас поддерживают. Эта награда для них. Теперь надо как следует подготовиться к воскресному матчу, а затем и к мадридскому финалу.

В интервью BT Sport главный тренер «Тоттенхэма» назвал супергероем Лукаса Моуру, автора хет-трика в ворота «Аякса»:

— Он заслужил этот хет-трик, он замечательный парень. Просто здорово, что мы получили шанс сыграть в финале. Все герои, а он [Лукас Моура] - супергерой.

Финал Лиги чемпионов 1 июня примет стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде. За трофей поспорят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Это будет второй английский финал Лиги чемпионов. В первом, в 2008 году в Москве, «Манчестер Юнайтед» по пенальти переиграл «Челси».