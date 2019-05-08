Ради жизни, ради Победы

Источник материала: Вороновская газета

Самой трагической страницей истории нашей страны была, безусловно, Великая Отечественная война. Память о ней застряла осколками в душах людей. Она — в орденах и медалях, в похоронках, документах и людской памяти. Неизвестные детали той войны открываются на протяжении многих лет. Одной из них будет мой рассказ о прадедушке, который прошел фронтовыми дорогами.











Виктор Михайлович Мосалов родился 13 мая 1917 года в Ленинграде. В 1940 году его призвали в армию. Когда началась война, служил в Беларуси, в Витебской области. Начинал военную службу артиллерийским корректировщиком. При отступлении между Могилевом и Смоленском велись ожесточенные бои. В одном из боев прадедушка находился на холме, с которого корректировал огонь батареи. Враг быстро определил точку огня и начал минометный обстрел данного места. Рядом взорвалась мина, связист, находившийся неподалеку, погиб. Мой прадедушка получил ранение и был контужен. Пришел в себя в госпитале военнопленных. Спустя три месяца лечения был отправлен в лагерь под Витебском, где пробыл полгода и сбежал. Неделю блуждал по лесам, искал партизан, но вскоре был обнаружен немцами. Так в июне 1942 года он попал в гетто. Как рассказывал Виктор Михайлович, были вырыты рвы шириной три метра и длиной — в пятнадцать, в которых лежали трупы советских солдат, мирных жителей. Немцы ходили с пистолетами и добивали раненых. Пленных убивали через одного. Прадед чудом остался жив. Вместе с другими счастливчиками его погрузили в машину и увезли в лагерь, находившийся неподалеку от Витебска. Расположили их под открытым небом, не было никаких условий для жизни. Фашисты заставляли разбивать кувалдами надгробные кладбищенские плиты на щебенку для засыпки воронок шоссейной дороги Витебск-Минск. Это был тяжелый труд. Нужна была сила, а кормили какой-то похлебкой. Прадедушка пробыл здесь неделю. Знал: кроме смерти, ничего другого его здесь не ждало. Принял решение: во что бы то ни стало бежать. И ему удалось это сделать. Блуждал несколько суток по лесу, набрел на хутор. Добрые люди накормили, обогрели и помогли связаться с партизанским соединением В.Е. Лобанка, которое находилось в Витебской области.

Здесь, в партизанском соединении, проходил проверку три месяца. Его не отправляли на боевые задания, в разведку. Все это время помогал по кухне: чистил картошку, носил воду. По истечении испытательного срока прадеда определили в отряд Моряка (возглавлял морской офицер). В первый бой пошел только с ножом. Ему так и сказали: «Оружие свое потерял— добудь себе его сам!» По заданию необходимо было разбить немецкий гарнизон. В бой пошли ночью. За сараем била пулеметная очередь. Прадедушка подобрался к врагу сзади и сумел убить двух противников. Ему удалось завладеть пулеметом Дегтярева. Так с пулеметом в отряде Моряка Виктор Михайлович и воевал: ходил на «рельсовую войну», устраивал засады, участвовал в боях.

Самым страшным было время, когда немцы заблокировали партизанскую зону. Внутри кольца было мирное население. Прорвать блокаду было нелегко — враги сконцентрировали огромное количество вражеской техники. Весной 1944 года была разработана карательная операция «Моросящий дождь». Против 17 тысяч партизан к границам партизанской зоны было стянуто более 60 тысяч карателей. Отряд Моряка пошел на прорыв первым, успешно справился с заданием. 25 суток шли тяжелые неравные бои. В ночь с 4 на 5 мая партизаны осуществили легендарный прорыв огненного кольца, вышли из окружения и вывели 15 тысяч человек мирного населения.

Во время проведения карательной операции был убит помощник прадедушки, а его самого ранило, засыпало землей. Из прорыва последней выходила бригада Суворова, которая прикрывала отход. Бойцы бригады увидели пулемет, присыпанный землей. Вместе с пулеметом «суворовцы» вытащили и засыпанного песком Виктора Михайловича. Некоторое время он лечился в партизанском госпитале. Выйдя из госпиталя, продолжал воевать в бригаде Суворова в составе 1-го Прибалтийского фронта.

Спустя годы — летом 1974 года — возведен мемориальный комплекс «Прорыв» на территории Ушачского района. На открытии мемориала присутствовали и мои родные — прадедушка и прабабушка, брат прадедушки, тоже фронтовик.







После боевых действий в 1944 году бригада Суворова соединилась с регулярной Красной Армией. 16 июля они прошли парадом Победы в Минске. В числе 100 партизан, имеющих образование не ниже семи классов, прадеда оставили на курсах ЦК в Минске для восстановления советской власти на западной территории Белоруссии, для борьбы с бандитизмом и проведения коллективизации. По окончании учебы Виктор Михайлович Мосалов был направлен в Радунский район, где его назначили председателем сельского Совета в деревне Нача.

В 1945 году он познакомился с прабабушкой, Леонорой Александровной Можейко, уроженкой деревни Нача. Через полгода поженились. В июне 1946-го родился мой дедушка — Евгений Викторович Мосалов. Семья жила здесь до 1956 года, потом уехала в город Подольск.

За время войны Виктор Михайлович Мосалов получил три пулевых и два осколочных ранения, две контузии. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

Прадедушки Виктора Михайловича не стало в 1982 году. Он похоронен в Подольске. В 2005 году дедушка со своей семьей вернулся обратно в Начу. В настоящее время здесь и проживает.

Я горжусь прадедом, который ценой своей жизни ковал Великую Победу. Он обладал высоким чувством гражданственности, настоящим патриотизмом и ненавистью к врагу. На фронте ему приходилось сражаться не только с противником, но и со смертью, с самим собой, чтобы выстоять, чтобы выжить, чтобы мы жили под мирным небом.

Алеся ДМИТРЕНКО, учащаяся 7 класса

Дотишской СШ.

Фото из архива

Дотишской СШ.

Из сочинения, представленного на районный этап конкурса «Золотое перо

Белой Руси-2019».