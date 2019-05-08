Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Победы

Источник материала: Аргументы и факты

«Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села. Низкий поклон вам, дорогие ветераны», - сказал президент.

По слова главы государства, Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание.

«Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим».