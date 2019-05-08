ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Победы

09.05.2019 09:49 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Победы
БЕЛТА

«Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села. Низкий поклон вам, дорогие ветераны», - сказал президент.

По слова главы государства, Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание.

«Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим». 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слова президента Александра Лукашенко приводит официальный сайт белорусского лидера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер «Тоттенхэма»: Все герои, а Лукас Моура - супергерой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика