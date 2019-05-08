Источник материала: Ежедневник





Беларусь отмечает День Победы над фашистскими захватчиками. Этот день, не только праздник для миллионов жителей страны, но и день скорби по погибшим.

В 2019 году Беларусь отмечает 74 годовщину Великой Победы, стоившей нашей стране миллионов жизней. Именно Беларусь потеряла в Великой отечественной стране больше всех остальных республик Советского Союза.

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей и началась на белорусской земле 22 июня 1941 года. Белорусские города первыми подверглись бомбежке немецкой авиации, а белорусские пограничники первыми встретили врага.

Примером стойкости для всех стали защитники Брестской крепости. Сопротивление, оказанное фашистам белорусами не позволило фашистам осуществить свои планы стремительного наступления и взятия Москвы.