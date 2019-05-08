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Вelarus in focus: напряженность между обществом и властями растет

09.05.2019 11:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественное давление на власти по отмене финансовой дискриминации гражданского общества и оппозиции нарастает, но пока протестное движение не демонстрирует положительной динамики в организации уличных акций.



К такому выводу пришли эксперты Вelarus in focus.

Независимые профсоюзы концентрируются на консультационных услугах и отказываются от уличной активности в условиях снижения протестного потенциала рабочего движения. В отдельных крупных городах сохраняется напряженность между жителями и активистами гражданского общества с одной стороны, инвесторами и властной вертикалью – с другой, говорится в очередном обзоре.

Локальному протестному движению в Минске не удается отстоять свои интересы перед инвесторами-застройщиками и остановить уплотнительную застройку в центре города. 

Действия жителей поддерживают представители движения «За свободу». Оппозиционеры уже продолжительное время работают с жителями Минска по уплотнительной повестке и, вероятно, имеют весомые шансы политизировать недовольство населения местной администрацией и инвесторами на парламентских выборах в ряде районов столицы. 

В Могилеве и Бресте активисты гражданского общества и оппозиции также продолжают поддерживать протестную активность по экологической повестке и попытки мобилизовать местных жителей накануне выборов. 

Независимые профсоюзы не смогли воспользоваться Международным днём солидарности трудящихся для мобилизации сторонников и популяризации своих идей среди рабочих в столице и регионах. 

Конгресс демократических профсоюзов отказался от проведения разрешенной традиционной акции в столице на Первомай из-за финансовых трудностей, что связано с дискриминацией инициатив ГО после введения властями в начале 2019 года высоких тарифов на оплату услуг силовиков во время массовых акций. 

Стоит отметить, что государственные профсоюзы, по всей видимости, избавлены от необходимости оплаты своих акций. 

В отдельных регионах активисты независимого рабочего движения попытались найти компромиссное решение, однако местные власти запретили провести им совместные с официальными профсоюзами мероприятия.


Правозащитники запустили кампанию с требованием отменить «прейскурант» за услуги МВД по охране уличных акций. 

Беларуская христианская демократия также пытается вовлечь христианские сообщества в кампанию за отмену оплаты за уличные церковные мероприятия. «Говори правду» продолжает в регионах общественную кампанию «Робім разам» по местной повестке с целью мобилизации своих сторонников накануне парламентских выборов.

По всей видимости, демократические организации попытаются найти неконфликтные способы работы с массовой аудиторией с использованием соцсетей, возможностей выборной кампании, участия в официальных мероприятиях и организацией коммерческих мероприятий.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Общественное давление на власти по отмене финансовой дискриминации гражданского общества и оппозиции нарастает, но пока протестное движение не демонстрирует...
 
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