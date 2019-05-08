Местные жители говорят, что на этом месте «Дана Холдингс» собирается построить платный паркинг. Информацию об этом разместил в своем телеграм-канале блогер Антон Мотолько.









Местные жители говорят, что рощу за ночь обнесли забором, на котором нет ни паспорта объекта, ни какой-либо информации о выполняемых работах и заказчике. Работы велись и 7, и 8 мая, несмотря на то, что это выходные дни. Срубленные деревья сразу же дробятся. Уже высечено около половины рощи, от берез остались одни пеньки.









По информации от жильцов комплекса «Маяк Минска», в их внутренних чатах давно обсуждали то, что на данной территории планируется паркинг, и большинство было против этого.





В комментариях к посту Антона Мотолько одна из пользователей Facebook, живущая рядом с рощей, написала, что вызывала 8 мая милицию на факт незаконной вырубки деревьев, и ей ответили, что по тому же вопросу поступило уже несколько вызовов, сотрудники милиции выезжали и якобы на месте убедились в наличии у исполнителей всех необходимых документов и законности вырубки.





Однако из-за спешности работ жильцы все же сомневаются в том, что работы проводятся в соответствии с законом.







