|
У "Маяка Минска" в выходные спешно вырубили под паркинг березовую рощу
Источник материала: Партизан
У жилого комплекса "Маяк Минска" и возле Дома милосердия, на улице Франциска Скорины, рабочие проводят ускоренную вырубку березовой рощи. Местные жители сомневаются в законности вырубки деревьев.
Так роща выглядела до вырубки. Фото местных жителей, размещено в канале «#МотолькоПомоги: Минск»
Местные жители говорят, что на этом месте «Дана Холдингс» собирается построить платный паркинг. Информацию об этом разместил в своем телеграм-канале блогер Антон Мотолько.
Местные жители говорят, что рощу за ночь обнесли забором, на котором нет ни паспорта объекта, ни какой-либо информации о выполняемых работах и заказчике. Работы велись и 7, и 8 мая, несмотря на то, что это выходные дни. Срубленные деревья сразу же дробятся. Уже высечено около половины рощи, от берез остались одни пеньки.
По информации от жильцов комплекса «Маяк Минска», в их внутренних чатах давно обсуждали то, что на данной территории планируется паркинг, и большинство было против этого.
В комментариях к посту Антона Мотолько одна из пользователей Facebook, живущая рядом с рощей, написала, что вызывала 8 мая милицию на факт незаконной вырубки деревьев, и ей ответили, что по тому же вопросу поступило уже несколько вызовов, сотрудники милиции выезжали и якобы на месте убедились в наличии у исполнителей всех необходимых документов и законности вырубки.
Однако из-за спешности работ жильцы все же сомневаются в том, что работы проводятся в соответствии с законом.
Интересно, что на кадастровой карте Минска данный участок вообще не выделен и не имеет какого-либо статуса — ни как участок под застройку, ни как зеленая зона. Это заметили пользователи чата «Минск: какие люди — такой и город».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У жилого комплекса "Маяк Минска" и возле Дома милосердия, на улице Франциска Скорины, рабочие проводят ускоренную вырубку березовой рощи. Местные жители...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)