Лукашенко поздравил Израиль с Днем независимости

В 2019 году этот день выпал на 9 мая.





"Убежден, что развитие дружественных отношений между нашими странами, которые основываются на прочных исторических, культурных связях и принципах взаимопонимания и доверия, будет и в дальнейшем служить интересам обоих народов", - цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.





При этом Лукашенко пожелал гражданам Израиля мира и благополучия.