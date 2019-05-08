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Лукашенко поздравил Израиль с Днем независимости

09.05.2019 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником – Днем Независимости.

В 2019 году этот день выпал на 9 мая.

"Убежден, что развитие дружественных отношений между нашими странами, которые основываются на прочных исторических, культурных связях и принципах взаимопонимания и доверия, будет и в дальнейшем служить интересам обоих народов", - цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.

При этом Лукашенко пожелал гражданам Израиля мира и благополучия. 

 
 
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником – Днем Независимости.
 
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