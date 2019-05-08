|
Лукашенко поздравил Израиль с Днем независимости
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником – Днем Независимости.
В 2019 году этот день выпал на 9 мая.
"Убежден, что развитие дружественных отношений между нашими странами, которые основываются на прочных исторических, культурных связях и принципах взаимопонимания и доверия, будет и в дальнейшем служить интересам обоих народов", - цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.
При этом Лукашенко пожелал гражданам Израиля мира и благополучия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником – Днем Независимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)