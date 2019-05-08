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Двух россиян признали виновными в подготовке госпереворота в Черногории

09.05.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высший суд Черногории признал двух россиян виновными в попытке путча в Черногории, трансляцию ведет национальное телевидение.



"Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет, ... зная о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО", - огласила приговор судья Сузана Мугоша.

Остальные 12 обвиняемых по делу также признаны виновными, чтение приговора продолжается, передает РИА Новости.


Справка. 16 октября 2016 года в Черногории состоялись всеобщие парламентские выборы. Успеха добились сторонники политиков, выступающих за вступление страны в НАТО. Власти Черногории сразу после выборов заявили, что в этот день готовилось покушение на главу правительства, и в стране предотвращена попытка государственного переворота, который собирались устроить местные оппозиционеры.

Позже было объявлено об аресте 20 человек, которые участвовали в попытке захвата власти. Тогда же сразу заговорили и о "русском следе". 

Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории начался в июле 2017 года в Высшем суде в Подгорице.

Согласно версии спецпрокуратуры, группа путчистов планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября 2016 года, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения парламента с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича. 

Главу черногорского кабинета министров должен был застрелить снайпер.

 
 
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Высший суд Черногории признал двух россиян виновными в попытке путча в Черногории, трансляцию ведет национальное телевидение.
 
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