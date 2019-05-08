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"Дизельгейт" добрался до BMW: покупатели расхватывают машины, а прибыли нет

09.05.2019 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компании пришлось зарезервировать 1,4 млрд EUR на возможные штрафы или другие неприятные выплаты из-за расследования о вероятном сговоре ради занижения реальных выбросов дизельных двигателей.

Широкую известность получило такое расследование вокруг концерна Volkswagen. Но в настоящее время представители специальной комиссии побывали и в офисах других немецких автопроизводителей, в том числе BMW и Daimler.

В итоге списания на уплату штрафов, убыток «Баварского моторного завода» в этом году составил 310 млн EUR. И это на фоне прошлогодней прибыли в 1,88 млрд EUR.

Не помог даже растущий спрос: в январе-марте реализация машин под брендами BMW, Mini и Rolls-Royce увеличились на 0,1%, до 605 тыс. единиц. Продажи британского бренда баварцев – Rolls-Royce – вообще выросли вообще на впечатляющие 49,4%, до 1206 автомобилей.


В этом году стали чаще покупать и легендарные немецкие мотоциклы BMW. На 7,7%, – продано 38,6 тыс. (при объеме продаж баварских байков за тот же период прошлого года почти в 35,9 тыс. шт.)

Относительно оптимистично выглядит и ситуация в разрезе регионов. Продажи машин немецких компаний в Европе увеличилась на 0,1%, до 271 тыс., а в Великобритании – на 1,8%. В Азии реализация возросла на 2,1%, перевалив за 217,2 тыс., конкретно в Китае – на 10,2%.

А вот в Западном полушарии дела идут не столь блестяще. В Северной и Южной Америке данный показатель снизился на 2% и составил 104,2 тыс. автомобилей, в частности в США он опустился на 1,7%, до 83,16 тыс. авто.

Ценные бумаги BMW на бирже в ходе последних торгов подешевели на 1,2%. Но на начало года капитализация компании выросла на 3,8% до 49,19 млрд EUR. Пока инвесторов больше впечатлил рост продаж, чем рекордные штрафы.


 
 
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Компании пришлось зарезервировать 1,4 млрд EUR на возможные штрафы или другие неприятные выплаты из-за расследования о вероятном сговоре ради занижения реальных...
 
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