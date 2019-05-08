"Дизельгейт" добрался до BMW: покупатели расхватывают машины, а прибыли нет

Широкую известность получило такое расследование вокруг концерна Volkswagen. Но в настоящее время представители специальной комиссии побывали и в офисах других немецких автопроизводителей, в том числе BMW и Daimler.





В итоге списания на уплату штрафов, убыток «Баварского моторного завода» в этом году составил 310 млн EUR. И это на фоне прошлогодней прибыли в 1,88 млрд EUR.





Не помог даже растущий спрос: в январе-марте реализация машин под брендами BMW, Mini и Rolls-Royce увеличились на 0,1%, до 605 тыс. единиц. Продажи британского бренда баварцев – Rolls-Royce – вообще выросли вообще на впечатляющие 49,4%, до 1206 автомобилей.









В этом году стали чаще покупать и легендарные немецкие мотоциклы BMW. На 7,7%, – продано 38,6 тыс. (при объеме продаж баварских байков за тот же период прошлого года почти в 35,9 тыс. шт.)





Относительно оптимистично выглядит и ситуация в разрезе регионов. Продажи машин немецких компаний в Европе увеличилась на 0,1%, до 271 тыс., а в Великобритании – на 1,8%. В Азии реализация возросла на 2,1%, перевалив за 217,2 тыс., конкретно в Китае – на 10,2%.





А вот в Западном полушарии дела идут не столь блестяще. В Северной и Южной Америке данный показатель снизился на 2% и составил 104,2 тыс. автомобилей, в частности в США он опустился на 1,7%, до 83,16 тыс. авто.





Ценные бумаги BMW на бирже в ходе последних торгов подешевели на 1,2%. Но на начало года капитализация компании выросла на 3,8% до 49,19 млрд EUR. Пока инвесторов больше впечатлил рост продаж, чем рекордные штрафы.



