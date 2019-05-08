"Лукашенко уже четверть века цепляется за ту версию истории, в рамках которой он пришел к власти"

Завтра твоей страны " философ и методолог Владимир Мацкевич. Об этом в интервью "" философ и методолог Владимир Мацкевич.





— Александр Лукашенко практически никогда не использует термин «Вторая Мировая война», а только «Великая Отечественная война». Почему?





— Вторая Мировая война охватила большую часть стран на планете. Преувеличение роли СССР в победе – это чисто советский концепт. Когда развалился Советский Союз, реваншистские силы пытались восстановить империю и эксплуатировать эти мифы.





В поисках идеологических оснований они обращались к нескольким идеологемам, например, к православию, и пытались на этой базе восстановить империю. Потом был концепт «русского мира». Но все это не срабатывало. Как оказалось, хорошо работает риторика победы, военная, милитаристская риторика, и тогда за нее зацепились.





Поскольку она работает, ее и культивируют. Это замена идеологии или, как называют в России, скреп, которые позволяют удерживать большую массу населения, размазанного по огромной территории. И эта идеологическая конструкция пока имеет эффект.









Как долго это будет продолжаться, трудно сказать. Ничего само собой не изменится. Нужно работать над сознанием, с детьми, с образованием и его содержанием, только тогда может что-то измениться.





Пока же с массовым сознанием работают идеологи реваншистского толка и в Беларуси, и в России. Вырастает новое, зараженное этой идеологией поколение. Они будут помнить только пафос, только позитивные в их представлении вещи, но не будут помнить голода, крови, страданий, как сейчас уже забыли про ГУЛАГ и репрессии.





— Официальный белорусский лидер в спорах с Москвой постоянно обращается к тому, что «мы вместе гнили в окопах», а вы нам тут выкручиваете руки. Чем это объяснить?





— Он апеллирует к каким-то иррациональным моментам, и это началось еще с его предвыборной кампании, когда он начал паразитировать на чувстве обиды, ресентимента людей старшего поколения, для которых развал СССР стал неожиданным и неприятным событием.





С тех пор риторика, как и некоторые действия Лукашенко в этом отношении, не меняется. Достаточно вспомнить «линию Сталина». Он цепляется за ту версию истории, в рамках которой он пришел к власти.





Хотя сейчас, когда уже отчасти сменилось поколение, когда в живых осталось мало ветеранов или тех, кто помнит ту войну хотя бы по своему детству, эту риторику уже можно было бы сменить. Но Лукашенко сам консервативен, потому он не может от этого отказаться.









— В России сейчас популярен лозунг «можем повторить».





— Это совершенно глупый лозунг, потому что он соответствует киношному, идеологическому представлению о войне. «Можем повторить» — типа, пройти от границ до Берлина. Но в этом лозунге абсолютно игнорируются горы трупов, море крови, пролитой для того, чтобы пройти этот путь.





Раньше еще подчеркивалась роль тыла в этой победе, но все забывают, что тылом Советского Союза, кто обеспечивал советскую армию вооружением, продовольствием, был американский тыл. Была Америка, которая поставляла по ленд-лизу огромное количество автомобилей, продовольствия, боеприпасов. Даже топливо иногда поставлялось.





В то же время в советском тылу люди голодали, предприятия как были разрушены, так и оставались такими. Удалось восстановить только несколько стратегических предприятий. Это все забыто, этого не показывают в кино, в других местах. Всю правду о войне идеология затирает и уничтожает.