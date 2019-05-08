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Трагедия с белорусскими туристами в Карпатах: что рассказал водитель в суде

09.05.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения 47-летнему Владимиру Токарчуку - водителю грузовика ГАЗ 66, который сорвался в реку с белорусскими туристами.

во время заседания суда

60 суток содержания под стражей - такое решение вынесла судья Елена Татаринова 8 мая, передает gazeta.ua

Владимир Токарчук - житель села Люча Косовского района, временно не работает, холост, живет с мамой. Имеет погашенную судимость. На момент аварии был пьян, по результатам экспертизы. Однако в суде это отрицал. Сказал, что выпил после аварии, чтобы согреться.

"Помогал вытаскивать туристов из воды, замерз. После этого пил корвалол и корвалдин. Белорусские туристы угостили настойкой. Выпил граммов 200, чтобы отогреться. Также врачи, приехавшие на место, вкололи мне какую-то наркоту", - сказал Токарчук во время заседания.


На содержании под стражей настаивал прокурор, поскольку подозреваемый Токарчук совершил тяжкое преступление в состоянии алкогольного опьянения. К тому же он не имеет постоянной работы и может скрываться от следствия.

Адвокат Токарчука просил суд избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Поскольку преступление совершено не умышленно, подозреваемый имеет постоянное место жительства, ему нужно помогать матери-пенсионерке по хозяйству.

Также защитник заверил, что Токарчук не имеет намерений скрываться от следствия.

Если вину водителя докажут в суде, его могут посадить на 10 лет.


Напомним, 6 мая в селе Красник Верховинского района грузовой автомобиль ГАЗ-66, перевозивший туристов-рафтеров из Беларуси, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. В аварии погибли 2 женщины и мужчина. 9 человек получили травмы. Некоторые из них уже доставлены в Беларусь.

 
 
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Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения 47-летнему Владимиру Токарчуку - водителю грузовика ГАЗ 66, который сорвался в реку с белорусскими туристами.
 
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