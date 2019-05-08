Россельхознадзор ограничил поставки продукции 4 белорусских предприятий

Источник материала: Аргументы и факты

В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 08 мая 2019 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь:

Лунинецкое РАЙПО колбасный цех филиала «Заготовительно-производственный комбинат «Полесье» (повторное выявление ДНК свиньи, не заявленной на маркировке в мясе обваленном говяжьем - 09.04.2019);

ОАО «Могилевский мясокомбинат» (повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях из мяса птицы – 08.04.2019);

УП «Пинский кооппром» Пинского РАЙПО (повторное выявление тетрациклина в говядине – 09.04.2019);

УП «Ривиерагрупп» (повторное выявление превышения КМАФАнМ в говядине – 04.04.2019).