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Россельхознадзор ограничил поставки продукции 4 белорусских предприятий

09.05.2019 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россельхознадзор ограничил поставки продукции 4 белорусских предприятий
Фото из открытых источников

В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 08 мая 2019 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь:

  • Лунинецкое РАЙПО колбасный цех филиала «Заготовительно-производственный комбинат «Полесье» (повторное выявление ДНК свиньи, не заявленной на маркировке в мясе обваленном говяжьем - 09.04.2019);
  • ОАО «Могилевский мясокомбинат» (повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях из мяса птицы – 08.04.2019);
  • УП «Пинский кооппром» Пинского РАЙПО (повторное выявление тетрациклина в говядине – 09.04.2019);
  • УП «Ривиерагрупп» (повторное выявление превышения КМАФАнМ в говядине – 04.04.2019).

В случае поступления в Российскую Федерацию из Беларуси продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме, сообщили в ведомстве. 

Россельхознадзор ограничил поставки продукции 4 белорусских предприятий
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