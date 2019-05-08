Участники акции «Беларусь помнит» вышли на улицы и площади

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси праздничные торжества проходят под девизом «Беларусь помнит». На Площади Победы в Минске собрались тысячи человек на масштабную акцию. В их числе – корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.

Для каждого белоруса этот день священный. Здесь, на Площади Победы, многолюдно уже с утра. Участники акции «Беларусь помнит» подходили к монументу с четырех сторон, что символизирует четыре фронта, которые участвовали в операции «Багратион» и освобождали Беларусь.

Штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов выносят на Площадь Победы к монументу в День Победы военнослужащие сводной роты почетного караула.

Участники масштабной акции «Беларусь помнит» вышли сегодня на центральные улицы городов с цветами и портретами участников кровопролитной войны, которая затронула каждую белорусскую семью. Цена победы – миллионы жизней. Именно поэтому белорусы так тщательно сохраняют память о войне и о героическом подвиге всего советского народа.

«Первый раз с парашютом прыгала. Знаете, страшно. Ребята-то еще хорошо, а у меня ноги подкашивались. Но обратно же не будешь возвращаться», – вспоминает участница войны.

«Мне родители много рассказывали о тех событиях. У меня три деда погибли двоюродных – пограничник, пехотинец, танкист. Бабушку в Германию чуть не угнали», – рассказал молодой человек, участвующий в акции.

«Пока были живы прабабушка и прадедушка, спрашивала их о тех событиях, как это было. Нам этого не понять. До тех пор, пока мы помним те дни по их рассказам, их подвиг, это не повторится. Это в сердце», – сказала студентка из Минска.

В торжественных мероприятиях принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Он возложил венок к Монументу Победы. В память о героях была объявлена минута молчания.

В этом году летом Беларусь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Именно на белорусской земле советские солдаты развенчали миф о непобедимости армии Третьего рейха. Как отметил Александр Лукашенко, главный урок Победы в том, что за мир нужно бороться.

«Великая победа – безусловное торжество жизни над смертью. И грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу, во имя добра, мира и справедливости, чтобы подобное никогда не повторилось», – сказал президент Беларуси.

К сожалению, участников тех событий остается все меньше. Сегодня в Беларуси проживает чуть более шести тысяч ветеранов. В их числе два Героя Советского Союза.

Для сохранения памяти о подвиге народа стартует проект «Во славу общей победы!». Об этом проекте сегодня рассказал Александр Лукашенко. На территории всех 118 районов Беларуси и в приграничных регионах России и Украины с мест воинских захоронений будет взята земля. А 9 мая 2020 года капсулы с этой священной землей и списки с именами погибших поместят в ниши крипты храма-памятника в честь Всех святых в Минске.

Вечером на Площади Победы продолжатся торжества. В 21:30 начнется праздничный концерт.

Для белорусов символом праздника стала композиция, состоящая из цветка яблони в обрамлении национального флага. Яблоневый цветок воплощает возрождение и начало новой жизни. Именно такие эмоции переполняли людей в мае 1945-го.