ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Неужели государству выгодно оплачивать наши «больничные»?

09.05.2019 12:57 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Неужели государству выгодно оплачивать наши «больничные»?
АиФ

«Неужели государству выгодно оплачивать наши «больничные»? С 1 июня в Беларуси подорожают горячая вода и отопление для потребителей
В который раз поразилась нашим «качественным» жилищно-коммунальным услугам. В середине апреля, когда на улице постоянно светило солнце и было около 20 градусов тепла, батареи в квартире «шпарили» будь здоров! Приходилось постоянно открывать все окна, чтобы не «задохнуться».

Зато, когда в мае наступили ночные заморозки, включать отопление не спешат. Неужели государству выгодно потом оплачивать наши «больничные» из-за того, что в квартире зуб на зуб не попадает?

И. Дорохова, Минск

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ С 1 июня в Беларуси подорожают горячая вода и отопление для потребителей В который раз поразилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скоро вернусь!» Письмо с фронта стало семейной реликвией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика