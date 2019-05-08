Зато, когда в мае наступили ночные заморозки, включать отопление не спешат. Неужели государству выгодно потом оплачивать наши «больничные» из-за того, что в квартире зуб на зуб не попадает?
И. Дорохова, Минск
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«Неужели государству выгодно оплачивать наши «больничные»?
09.05.2019 12:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Зато, когда в мае наступили ночные заморозки, включать отопление не спешат. Неужели государству выгодно потом оплачивать наши «больничные» из-за того, что в квартире зуб на зуб не попадает?
И. Дорохова, Минск
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