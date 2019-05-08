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В Казахстане заблокировали соцсети и сайты СМИ

09.05.2019 12:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайты ряда СМИ, в том числе «Ферганы», оказались недоступны с утра 9 мая на территории Казахстана



Ресурсы местных сетевых изданий, в частности exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz, «Радио Азаттык», Village.kz и других, открываются только при помощи прокси- и VPN-сервисов. Сайт InformБЮРО был недоступен с утра, но затем доступ к нему был восстановлен.

Редакция vlast.kz в своем Twitter объявила, что продолжит работу в соцсетях. Спустя некоторое время издание сообщило, что вслед за новостными ресурсами в Казахстане также заблокирован доступ к соцсетям и мессенджерам — не работают Telegram, Facebook, Youtube и Instagram. В то же время, по данным корреспондента «Ферганы», социальная сеть «ВКонтакте» в настоящее время доступна.

Как сообщалось ранее, запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» заявило о планах провести 9 мая в Алма-Ате и в столице, а также в некоторых других городах митинги и шествия параллельно с поддерживаемыми властями акциями «Бессмертный полк».

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что участники возможных несанкционированных акций будут привлечены к ответственности. МВД республики в свою очередь сообщило, что перевело личный состав на усиленный вариант несения службы.

Во время акций протеста 1 мая, участники которых требовали среди прочего проведения честных и прозрачных выборов, в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны 80 человек. «Участникам собраний была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию. 

Однако отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации «ДВК», нарушали общественный порядок», — объяснили тогда задержания в Министерстве внутренних дел. Акции проходили также в Караганде, Шымкенте и Актобе.


Внеочередные выборы президента Казахстана намечены на 9 июня. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация — 6 мая. За главный пост в стране будут бороться семь человек, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

 
 
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Сайты ряда СМИ, в том числе «Ферганы», оказались недоступны с утра 9 мая на территории Казахстана
 
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