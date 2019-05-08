Семейная власть: все сыновья Лукашенко - в одном ряду с руководством государства

Вместе с Александром Лукашенко на торжестве у монумента Победы присутствовали его сыновья Виктор, Дмитрий и Николай. Они стояли в первом ряду, вместе с высшими чиновниками государства, пишет

#1#

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, 9 мая Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. Цветы к монументу возложили и три сына президента. В церемонии по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне также приняли участие высокопоставленные чиновники, руководители зарубежный дипмиссий и общественных организаций.





Во время своего выступления Александр Лукашенко призвал страны "единым фронтом" бороться за сохранение мира в современных условиях угрозы "глобального терроризма и не только его".





"Как это было тогда, в далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии", - сказал Лукашенко.









Вместе с тем он считает, что в Европе сейчас такого единства нет. "Идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности", - отметил Лукашенко.





При этом он уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами, "потому что мир - это жизнь, потому что любой мир - это лучше, чем годы лихолетья, которые мы переживали не единожды".

