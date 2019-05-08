Зась о деле Втюрина: Слухи о заговоре – это чушь





Андрей Втюрин, архивное фото





О задержании замглавы Совбеза Втюрина стало известно в конце минувшей недели. Как утверждает КГБ, он обвиняется в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов.





Однако среди версий задержания и работа на российские спецслужбы. Зась подобные версии опровергает.





Sputnik в четверг. "Слухи и вбросы о каком-то заговоре в связи с этим делом – это чушь", – заявил Засьв четверг.





По его словам, речь идет о коррупционном преступлении, о чем официально было заявлено КГБ.





Зась отметил, что в связи с данным уголовным делом "нужно поменьше слушать вбросов и слухов", а пользоваться официальной информацией.









Справка. Андрей Втюрин в 1995 году поступил в Службу безопасности президента Беларуси, которую возглавлял в 2007-2014 годах. После этого был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности страны.





24 апреля 2019 года был освобожден от занимаемой должности указом президента за "совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".



