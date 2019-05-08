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Зась о деле Втюрина: Слухи о заговоре – это чушь

09.05.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась назвал чушью слухи о заговоре в связи с делом экс-замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина.


Андрей Втюрин, архивное фото

О задержании замглавы Совбеза Втюрина стало известно в конце минувшей недели. Как утверждает КГБ, он обвиняется в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов.

Однако среди версий задержания и работа на российские спецслужбы. Зась подобные версии опровергает.

"Слухи и вбросы о каком-то заговоре в связи с этим делом – это чушь", – заявил Зась Sputnik в четверг.

По его словам, речь идет о коррупционном преступлении, о чем официально было заявлено КГБ.

Зась отметил, что в связи с данным уголовным делом "нужно поменьше слушать вбросов и слухов", а пользоваться официальной информацией.


Справка. Андрей Втюрин в 1995 году поступил в Службу безопасности президента Беларуси, которую возглавлял в 2007-2014 годах. После этого был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности страны. 

24 апреля 2019 года был освобожден от занимаемой должности указом президента за "совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".


 
 
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась назвал чушью слухи о заговоре в связи с делом экс-замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина.
 
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