







"При малейшем подозрении экипаж подает заявку о неисправности и отказывается выходить в рейс. Такое уже было: после катастроф выясняется, что недостатки на каждом типе самолетов были – просто экипаж не сообщал о них или не обращал внимания. Если до катастрофы экипаж мог проигнорировать некоторые неисправности, то сейчас проверяется все, каждая мелочь. Никто не хочет повторить судьбу экипажа рейса Москва – Мурманск", – сказал Ковалев.





8 мая «Аэрофлот» отменил рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, а также перелеты из Москвы в Белгород, Гетеборг и Пермь (и обратно).





9 мая не состоятся рейсы в Оренбург, Астрахань, Иркутск, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Самару и Саратов (и обратно).





В ночь на среду на несколько часов задержали рейс в Ригу, а утром – в Минск





«Аэрофлот» не комментирует ситуацию.





Расшифрованы «черные ящики» «суперджета»

8 мая стало известно, что специалисты закончили расшифровку данных бортовых самописцев сгоревшего самолета. Сейчас они изучают полученную информацию.





Также сегодня РБК опубликовала фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего самолета со словами, которые ранее приняли за «горит в молнии».





«Потеря радиосвязи. Самолет в «директ мод», – говорит пилот на опубликованном аудио.





«Direct mode», прямой режим – способ управления самолетом, когда компьютер не вмешивается в действия пилота, а за полет полностью отвечает человек.





Авиакатастрофа рейса Москва – Мурманск состоялась в Шереметьево 5 мая. После попадания в самолет молнии у самолета произошел сбой электроники и появились проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся.





По данным на сегодня, количество жертв – 41 человек.