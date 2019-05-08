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Пилоты "Аэрофлота" отказываются выходить в рейсы на "суперджетах"

09.05.2019 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние сутки «Аэрофлот» отменил или перенес более десятка рейсов. В беседе с РБК эксперт по авиационной безопасности, бывший сотрудник межгосударственного авиационного комитета Сергей Ковалев связал это с пристальным вниманием экипажа до состояния самолета.



"При малейшем подозрении экипаж подает заявку о неисправности и отказывается выходить в рейс. Такое уже было: после катастроф выясняется, что недостатки на каждом типе самолетов были – просто экипаж не сообщал о них или не обращал внимания. Если до катастрофы экипаж мог проигнорировать некоторые неисправности, то сейчас проверяется все, каждая мелочь. Никто не хочет повторить судьбу экипажа рейса Москва – Мурманск", – сказал Ковалев.

8 мая «Аэрофлот» отменил рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, а также перелеты из Москвы в Белгород, Гетеборг и Пермь (и обратно).

9 мая не состоятся рейсы в Оренбург, Астрахань, Иркутск, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Самару и Саратов (и обратно).

В ночь на среду на несколько часов задержали рейс в Ригу, а утром – в Минск.

«Аэрофлот» не комментирует ситуацию.

Расшифрованы «черные ящики» «суперджета»

8 мая стало известно, что специалисты закончили расшифровку данных бортовых самописцев сгоревшего самолета. Сейчас они изучают полученную информацию.

Также сегодня РБК опубликовала фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего самолета со словами, которые ранее приняли за «горит в молнии».

«Потеря радиосвязи. Самолет в «директ мод», – говорит пилот на опубликованном аудио.

«Direct mode», прямой режим – способ управления самолетом, когда компьютер не вмешивается в действия пилота, а за полет полностью отвечает человек.

Авиакатастрофа рейса Москва – Мурманск состоялась в Шереметьево 5 мая. После попадания в самолет молнии у самолета произошел сбой электроники и появились проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся. 

По данным на сегодня, количество жертв – 41 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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За последние сутки «Аэрофлот» отменил или перенес более десятка рейсов. В беседе с РБК эксперт по авиационной безопасности, бывший сотрудник межгосударственного...
 
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